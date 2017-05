Dec 4 (Infostrada Sports) - Scoreboard at stumps on the second day in the fourth and final Test between India and South Africa on Friday in Delhi, India India 1st innings (Overnight: 231-7) M. Vijay c Amla b Piedt 12 S. Dhawan lbw b Piedt 33 C. Pujara b Abbott 14 V. Kohli c Vilas b Piedt 44 A. Rahane c de Villiers b Tahir 127 Ro. Sharma c Tahir b Piedt 1 W. Saha b Abbott 1 R. Jadeja c Elgar b Abbott 24 R. Ashwin c de Villiers b Abbott 56 U. Yadav not out 10 I. Sharma lbw b Abbott 0 Extras (b-8 nb-3 w-1) 12 Total (all out, 117.5 overs) 334 Fall of wickets: 1-30 M. Vijay,2-62 S. Dhawan,3-66 C. Pujara,4-136 V. Kohli,5-138 Ro. Sharma,6-139 W. Saha,7-198 R. Jadeja,8-296 A. Rahane,9-334 R. Ashwin,10-334 I. Sharma Bowling M. Morkel 24 - 5 - 58 - 0(nb-1 w-1) K. Abbott 24.5 - 7 - 40 - 5(nb-1) D. Piedt 38 - 6 - 117 - 4(nb-1) I. Tahir 16 - 2 - 66 - 1 D. Elgar 11 - 0 - 33 - 0 J. Duminy 4 - 0 - 12 - 0 South Africa 1st innings D. Elgar c Saha b U. Yadav 17 T. Bavuma b Jadeja 22 H. Amla c Saha b Jadeja 3 A. de Villiers c I. Sharma b Jadeja 42 F. du Plessis c Rahane b Jadeja 0 J. Duminy b U. Yadav 1 D. Vilas b I. Sharma 11 K. Abbott lbw b Ashwin 4 D. Piedt c Rahane b Jadeja 5 M. Morkel not out 9 I. Tahir c sub b Ashwin 1 Extras (b-5 nb-1) 6 Total (all out, 49.3 overs) 121 Fall of wickets: 1-36 D. Elgar,2-40 T. Bavuma,3-56 H. Amla,4-62 F. du Plessis,5-65 J. Duminy,6-79 D. Vilas,7-84 K. Abbott,8-103 D. Piedt,9-118 A. de Villiers,10-121 I. Tahir Bowling I. Sharma 12 - 5 - 28 - 1(nb-1) U. Yadav 12 - 3 - 32 - 2 R. Ashwin 13.3 - 5 - 26 - 2 R. Jadeja 12 - 2 - 30 - 5 Referees Umpire: Kumar Dharmasena Umpire: Bruce Oxenford TV umpire: CK Nandan Match referee: Jeff Crowe