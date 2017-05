March 18 (Gracenote) - Scoreboard at tea on the third day in the second Test between New Zealand and South Africa on Saturday in Wellington, New Zealand New Zealand 1st innings 268 (H. Nicholls 118; J. Duminy 4-47) South Africa 1st innings (Overnight: 349-9) S. Cook c Neesham b Southee 3 D. Elgar c Neesham b de Grandhomme 9 K. Rabada b Southee 9 H. Amla c Nicholls b de Grandhomme 21 J. Duminy c Nicholls b Wagner 16 F. du Plessis c Watling b de Grandhomme 22 T. Bavuma c Neesham b Wagner 89 Q. de Kock c Watling b Neesham 91 V. Philander not out 37 K. Maharaj c Williamson b Wagner 1 M. Morkel b Patel 40 Extras (b-4 lb-5 w-12) 21 Total (all out, 98 overs) 359 Fall of wickets: 1-12 S. Cook,2-12 D. Elgar,3-26 K. Rabada,4-59 J. Duminy,5-79 H. Amla,6-94 F. du Plessis,7-254 Q. de Kock,8-290 T. Bavuma,9-302 K. Maharaj,10-359 M. Morkel Bowling T. Southee 27 - 7 - 98 - 2(w-1) C. de Grandhomme 23 - 7 - 52 - 3 N. Wagner 22 - 1 - 102 - 3(w-1) J. Patel 14 - 1 - 57 - 1 J. Neesham 12 - 2 - 41 - 1(w-2) New Zealand 2nd innings T. Latham c Duminy b M. Morkel 6 J. Raval not out 72 K. Williamson c de Kock b M. Morkel 1 N. Broom c de Kock b M. Morkel 20 H. Nicholls b Maharaj 7 J. Neesham c du Plessis b Maharaj 4 B. Watling not out 14 Extras (b-9 lb-1 w-5) 15 Total (for 5 wickets, 50 overs) 139 Fall of wickets: 1-16 T. Latham,2-26 K. Williamson,3-64 N. Broom,4-86 H. Nicholls,5-90 J. Neesham To bat: C. de Grandhomme, T. Southee, J. Patel, N. Wagner Bowling M. Morkel 11 - 0 - 50 - 3(w-1) V. Philander 12 - 3 - 28 - 0 K. Rabada 10 - 4 - 21 - 0 K. Maharaj 14 - 5 - 26 - 2 J. Duminy 3 - 1 - 4 - 0 Referees Umpire: Kumar Dharmasena Umpire: Rod Tucker TV umpire: Bruce Oxenford Match referee: David Boon