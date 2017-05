Oct 2 (Gracenote) - Scoreboard at stumps on the third day in the second Test between India and New Zealand on Sunday in Kolkata, India India 1st innings 316 (C. Pujara 87, A. Rahane 77, W. Saha 54no) New Zealand 1st innings (Overnight: 128-7) M. Guptill b B. Kumar 13 T. Latham lbw b Shami 1 H. Nicholls b B. Kumar 1 R. Taylor c Vijay b B. Kumar 36 L. Ronchi lbw b Jadeja 35 M. Santner lbw b B. Kumar 11 B. Watling lbw b Shami 25 M. Henry b B. Kumar 0 J. Patel c Shami b R. Ashwin 47 N. Wagner lbw b Shami 10 T. Boult not out 6 Extras (b-9 lb-4 nb-1 w-5) 19 Total (all out, 53 overs) 204 Fall of wickets: 1-10 T. Latham,2-18 M. Guptill,3-23 H. Nicholls,4-85 L. Ronchi,5-104 R. Taylor,6-122 M. Santner,7-122 M. Henry,8-182 J. Patel,9-187 B. Watling,10-204 N. Wagner Bowling B. Kumar 15 - 2 - 48 - 5 M. Shami 18 - 1 - 70 - 3(w-5) R. Jadeja 12 - 4 - 40 - 1(nb-1) R. Ashwin 8 - 3 - 33 - 1 India 2nd innings M. Vijay c Guptill b Henry 7 S. Dhawan lbw b Boult 17 C. Pujara lbw b Henry 4 V. Kohli lbw b Boult 45 A. Rahane c Boult b Henry 1 Ro. Sharma c Ronchi b Santner 82 R. Ashwin lbw b Santner 5 W. Saha not out 39 R. Jadeja b Santner 6 B. Kumar not out 8 Extras (b-10 lb-1 w-2) 13 Total (for 8 wickets, 63.2 overs) 227 Fall of wickets: 1-12 M. Vijay,2-24 C. Pujara,3-34 S. Dhawan,4-43 A. Rahane,5-91 V. Kohli,6-106 R. Ashwin,7-209 Ro. Sharma,8-215 R. Jadeja To bat: M. Shami Bowling T. Boult 14 - 5 - 28 - 2(w-1) M. Henry 15.2 - 2 - 44 - 3 N. Wagner 13 - 2 - 43 - 0(w-1) J. Patel 8 - 0 - 50 - 0 M. Santner 13 - 1 - 51 - 3 Referees Umpire: Richard Kettleborough Umpire: Rod Tucker TV umpire: CK Nandan Match referee: David Boon