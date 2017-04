Dec 7 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the fourth One Day International between Sri Lanka and England on Sunday in Colombo, Sri Lanka England Innings M. Ali c Sangakkara b Dilshan 19 A. Hales c M. Jayawardene b Prasad 0 J. Taylor c K. Perera b A. Mendis 90 J. Root b Herath 36 R. Bopara b Dilshan 22 E. Morgan c Sangakkara b Dilshan 62 J. Buttler c M. Jayawardene b Herath 15 B. Stokes c T. Perera b A. Mendis 6 C. Woakes b Herath 6 C. Jordan c T. Perera b A. Mendis 1 S. Finn not out 1 Extras (lb-1 w-6) 7 Total (all out, 50 overs) 265 Fall of wickets: 1-5 A. Hales,2-29 M. Ali,3-122 J. Root,4-170 J. Taylor,5-173 R. Bopara,6-203 J. Buttler,7-219 B. Stokes,8-238 C. Woakes,9-245 C. Jordan,10-265 E. Morgan Bowling A. Mathews 6 - 0 - 21 - 0 D. Prasad 6 - 1 - 29 - 1(w-2) T. Dilshan 10 - 0 - 64 - 3(w-2) T. Perera 2 - 0 - 19 - 0(w-1) R. Herath 10 - 0 - 36 - 3 J. Mendis 7 - 1 - 39 - 0 A. Mendis 9 - 0 - 56 - 3(w-1) Sri Lanka Innings T. Dilshan c Morgan b Woakes 16 K. Perera c Jordan b Ali 31 K. Sangakkara c Woakes b Jordan 86 M. Jayawardene b Jordan 44 A. Mathews not out 51 L. Thirimanne not out 19 Extras (b-4 lb-4 w-12) 20 Total (for 4 wickets, 49.4 overs) 267 Fall of wickets: 1-28 T. Dilshan,2-69 K. Perera,3-165 M. Jayawardene,4-214 K. Sangakkara Did not bat: J. Mendis, T. Perera, D. Prasad, R. Herath, A. Mendis Bowling S. Finn 9.4 - 1 - 61 - 0(w-3) C. Woakes 9 - 0 - 53 - 1(w-1) M. Ali 10 - 0 - 44 - 1 C. Jordan 10 - 0 - 35 - 2(w-3) J. Root 6 - 0 - 29 - 0(w-3) R. Bopara 3 - 0 - 16 - 0 B. Stokes 2 - 0 - 21 - 0(w-2) Referees Umpire: Steve Davis Umpire: Ranmore Martinesz TV umpire: Simon Fry Match referee: David Boon Result: Sri Lanka won by 6 wickets