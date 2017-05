Nov 9 (Gracenote) - Scoreboard at stumps on the fourth day in the second and final Test between Zimbabwe and Sri Lanka on Wednesday in Harare, Zimbabwe Sri Lanka 1st innings 504 (D. de Silva 127, A. Gunaratne 116, U. Tharanga 79) Zimbabwe 1st innings 272 (B. Chari 80, C. Ervine 64, S. Williams 58; R. Herath 5-89) Sri Lanka 2nd innings (Overnight: 102-4) D. Karunaratne lbw b Mpofu 88 K. Silva c Waller b Mumba 6 K. Mendis c Mpofu b Mumba 0 U. Tharanga lbw b Cremer 17 D. de Silva c Chari b Mumba 9 A. Gunaratne lbw b Tiripano 39 K. Perera c Williams b Cremer 62 D. Perera c H. Masakadza b Cremer 2 R. Herath b Cremer 4 S. Lakmal not out 21 Extras (b-6 lb-4) 10 Total (for 9 wickets declared, 81.4 overs) 258 Fall of wickets: 1-14 K. Silva,2-16 K. Mendis,3-44 U. Tharanga,4-84 D. de Silva,5-153 A. Gunaratne,6-198 D. Karunaratne,7-201 D. Perera,8-211 R. Herath,9-258 K. Perera Did not bat: L. Kumara Bowling C. Mpofu 21 - 8 - 51 - 1 C. Mumba 19 - 4 - 67 - 3 G. Cremer 21.4 - 2 - 91 - 4 D. Tiripano 11 - 4 - 14 - 1 S. Williams 6 - 0 - 21 - 0 B. Chari 1 - 0 - 3 - 0 H. Masakadza 2 - 1 - 1 - 0 Zimbabwe 2nd innings (Target: 491 runs) T. Mawoyo c D. de Silva b Herath 15 B. Chari b Herath 8 H. Masakadza lbw b Herath 10 C. Ervine not out 65 S. Williams c K. Mendis b Kumara 45 M. Waller c K. Perera b D. de Silva 0 P. Moor c K. Mendis b Herath 20 G. Cremer b Herath 5 D. Tiripano not out 0 Extras (b-4 lb-5 w-3) 12 Total (for 7 wickets, 45 overs) 180 Fall of wickets: 1-16 B. Chari,2-32 H. Masakadza,3-39 T. Mawoyo,4-113 S. Williams,5-114 M. Waller,6-166 P. Moor,7-176 G. Cremer To bat: C. Mumba, C. Mpofu Bowling S. Lakmal 11 - 2 - 47 - 0 R. Herath 16 - 3 - 45 - 5 D. Perera 6 - 1 - 27 - 0 L. Kumara 9 - 0 - 42 - 1(w-3) D. de Silva 3 - 0 - 10 - 1 Referees Umpire: Simon Fry Umpire: Ian Gould TV umpire: Marais Erasmus Match referee: Chris Broad