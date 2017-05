March 25 (Gracenote) - Scoreboard at close of play in the first One Day International between Sri Lanka and Bangladesh on Saturday in Dambulla, Sri Lanka Bangladesh Innings T. Iqbal c Gunathilaka b Kumara 127 S. Sarkar c Chandimal b Lakmal 10 Sa. Rahman c Tharanga b Gunaratne 54 M. Rahim c&b Sandakan 1 S. Al Hasan c Sandakan b Lakmal 72 Mosa. Hossain not out 24 Mahmudullah not out 13 Extras (lb-10 w-13) 23 Total (for 5 wickets, 50 overs) 324 Fall of wickets: 1-29 S. Sarkar,2-119 Sa. Rahman,3-120 M. Rahim,4-264 S. Al Hasan,5-289 T. Iqbal Did not bat: M. Hasan, M. Mortaza, T. Ahmed, M. Rahman Bowling S. Lakmal 8 - 0 - 45 - 2 L. Kumara 8 - 0 - 74 - 1(w-3) T. Perera 8 - 0 - 63 - 0 S. Pathirana 5 - 0 - 27 - 0(w-2) L. Sandakan 8 - 0 - 43 - 1(w-3) A. Gunaratne 10 - 0 - 40 - 1(w-1) D. Gunathilaka 3 - 0 - 22 - 0 Sri Lanka Innings D. Gunathilaka lbw b Mortaza 0 U. Tharanga c Mortaza b Ahmed 19 K. Mendis c sub b M. Hasan 4 D. Chandimal c Sarkar b M. Hasan 59 A. Gunaratne c Mosa. Hossain b Al Hasan 24 M. Siriwardana c sub b M. Rahman 22 S. Pathirana c Mahmudullah b Mortaza 31 T. Perera c Mahmudullah b M. Rahman 55 S. Lakmal c Sa. Rahman b M. Rahman 8 L. Sandakan run out (M. Rahman) 3 L. Kumara not out 0 Extras (lb-5 w-4) 9 Total (all out, 45.1 overs) 234 Fall of wickets: 1-0 D. Gunathilaka,2-15 K. Mendis,3-31 U. Tharanga,4-87 A. Gunaratne,5-121 D. Chandimal,6-153 M. Siriwardana,7-171 S. Pathirana,8-208 S. Lakmal,9-232 L. Sandakan,10-234 T. Perera Bowling M. Mortaza 7 - 2 - 35 - 2 M. Hasan 10 - 0 - 43 - 2 T. Ahmed 9 - 0 - 41 - 1(w-2) S. Al Hasan 8 - 0 - 33 - 1(w-1) M. Rahman 8.1 - 0 - 56 - 3(w-1) Mosa. Hossain 3 - 0 - 21 - 0 Referees Umpire: Michael Gough Umpire: Ranmore Martinesz TV umpire: Sundaram Ravi Match referee: Andy Pycroft Result: Bangladesh won by 90 runs