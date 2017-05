July 27 (Gracenote) - Scoreboard at tea on the second day in the first Test between Sri Lanka and Australia on Wednesday in Pallekele, Sri Lanka Sri Lanka 1st innings 117 Australia 1st innings (Overnight: 66-2) J. Burns b Herath 3 D. Warner b Pradeep 0 U. Khawaja lbw b Herath 26 S. Smith st Chandimal b Herath 30 A. Voges c K. Mendis b Pradeep 47 M. Marsh b Sandakan 31 P. Nevill c K. Perera b Herath 2 S. O'Keefe c K. Mendis b Sandakan 23 M. Starc c K. Perera b Sandakan 11 N. Lyon lbw b Sandakan 17 J. Hazlewood not out 2 Extras (b-4 lb-7) 11 Total (all out, 79.2 overs) 203 Fall of wickets: 1-3 D. Warner,2-7 J. Burns,3-69 S. Smith,4-70 U. Khawaja,5-130 M. Marsh,6-137 P. Nevill,7-160 A. Voges,8-179 M. Starc,9-190 S. O'Keefe,10-203 N. Lyon Bowling N. Pradeep 16 - 6 - 36 - 2 R. Herath 25 - 8 - 49 - 4 D. Perera 14 - 1 - 43 - 0 L. Sandakan 21.2 - 3 - 58 - 4 A. Mathews 3 - 1 - 6 - 0 Sri Lanka 2nd innings K. Perera lbw b Starc 4 K. Silva not out 2 Extras 0 Total (for 1 wickets, 2.2 overs) 6 Fall of wickets: 1-6 K. Perera To bat: D. Karunaratne, K. Mendis, D. Chandimal, A. Mathews, D. de Silva, D. Perera, R. Herath, L. Sandakan, N. Pradeep Bowling M. Starc 1.2 - 0 - 3 - 1 J. Hazlewood 1 - 0 - 3 - 0 Referees Umpire: Richard Kettleborough Umpire: Sundaram Ravi TV umpire: Chris Gaffaney Match referee: Chris Broad