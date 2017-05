Jan 31 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the third and final One Day International between New Zealand and Pakistan on Sunday in Auckland, New Zealand Pakistan Innings Az. Ali c Guptill b Henry 3 A. Shehzad c Guptill b Boult 12 M. Hafeez c Milne b Santner 76 B. Azam c Guptill b Henry 83 S. Malik c Ronchi b Boult 32 S. Ahmed c Ronchi b Milne 41 M. Rizwan run out (Elliott) 16 W. Riaz c Guptill b Anderson 11 M. Amir c Ronchi b Milne 1 R. Ali c Ronchi b Milne 0 M. Irfan not out 0 Extras (nb-1 w-14) 15 Total (all out, 47.3 overs) 290 Fall of wickets: 1-16 A. Shehzad,2-20 Az. Ali,3-154 M. Hafeez,4-215 S. Malik,5-227 B. Azam,6-256 M. Rizwan,7-279 W. Riaz,8-284 M. Amir,9-284 R. Ali,10-290 S. Ahmed Bowling T. Boult 9 - 0 - 60 - 2(nb-1 w-3) M. Henry 10 - 0 - 44 - 2(w-3) C. Anderson 4 - 0 - 26 - 1(w-1) M. Santner 5 - 0 - 56 - 1(w-1) A. Milne 9.3 - 0 - 49 - 3(w-2) G. Elliott 10 - 0 - 55 - 0 New Zealand Innings (D/L Target: 263 off 43) M. Guptill c Hafeez b Az. Ali 82 B. McCullum c Irfan b Amir 0 K. Williamson st S. Ahmed b Az. Ali 84 H. Nicholls lbw b Amir 5 G. Elliott c B. Azam b Malik 10 C. Anderson c B. Azam b Irfan 35 L. Ronchi b Riaz 20 M. Santner not out 10 A. Milne not out 0 Extras (lb-5 w-14) 19 Total (for 7 wickets, 42.4 overs) 265 Fall of wickets: 1-6 B. McCullum,2-165 M. Guptill,3-180 K. Williamson,4-188 H. Nicholls,5-210 G. Elliott,6-253 L. Ronchi,7-256 C. Anderson Did not bat: M. Henry, T. Boult Bowling M. Irfan 8 - 0 - 60 - 1(w-5) M. Amir 9 - 0 - 39 - 2(w-2) R. Ali 7 - 0 - 54 - 0(w-2) W. Riaz 8.4 - 0 - 51 - 1(w-3) S. Malik 3 - 0 - 19 - 1 Az. Ali 7 - 0 - 37 - 2(w-2) Referees Umpire: Billy Bowden Umpire: Nigel Llong TV umpire: Bruce Oxenford Match referee: David Boon Result: New Zealand won by 3 wickets (D/L Method)