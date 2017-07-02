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a day ago
UPDATE 1-Cricket-One Day International Sri Lanka v Zimbabwe scoreboard
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#Cricket News
July 2, 2017 / 7:15 AM / a day ago

UPDATE 1-Cricket-One Day International Sri Lanka v Zimbabwe scoreboard

3 Min Read

    July 2 (Gracenote) - Scoreboard at close of play in the second One Day International between Sri Lanka and Zimbabwe on Sunday in Galle, Sri Lanka 
Zimbabwe Innings      
H. Masakadza               c&b Gunaratne           41  
S. Mire                    c Dickwella b Pradeep       0   
C. Ervine                  c Dickwella b Sandakan      22  
S. Williams                c Pradeep b Gunathilaka     13  
S. Raza                    c Pradeep b Sandakan        8   
R. Burl                    b Sandakan                  9   
M. Waller                  b Hasaranga                 38  
P. Moor                    b Sandakan                  11  
G. Cremer                  not out                     1   
D. Tiripano                lbw b Hasaranga             0   
T. Chatara                 b Hasaranga                 0   
Extras                     (b-1 lb-5 nb-2 w-4)         12  
Total                      (all out, 33.4 overs)       155 
Fall of wickets: 1-11 S. Mire,2-67 H. Masakadza,3-74 C. Ervine,4-91 S. Raza,5-102 S. Williams,6-119 R. Burl,7-147 P. Moor,8-155 M. Waller,9-155 D. Tiripano,10-155 T. Chatara
Bowling               
Lasith Malinga             3 - 1 - 17 - 0(nb-1)            
Nuwan Pradeep              7 - 0 - 18 - 1                  
Dushmantha Chameera        5 - 0 - 23 - 0(w-2)             
Lakshan Sandakan           10 - 0 - 52 - 4(nb-1 w-2)       
Asela Gunaratne            5 - 0 - 15 - 1                  
Danushka Gunathilaka       1 - 0 - 9 - 1                   
Wanidu Hasaranga           2.4 - 0 - 15 - 3                
Sri Lanka Innings     
Niroshan Dickwella         c&b Cremer              35  
Danushka Gunathilaka       b Chatara                   8   
Kusal Mendis               c Moor b Chatara            0   
Upul Tharanga              not out                     75  
Angelo Mathews             not out                     28  
Extras                     (b-2 lb-2 nb-2 w-6)         12  
Total                      (for 3 wickets, 30.1 overs) 158 
Fall of wickets: 1-9 D. Gunathilaka,2-10 K. Mendis,3-77 N. Dickwella
Did not bat: A. Gunaratne, W. Hasaranga, L. Malinga, N. Pradeep, D. Chameera, L. Sandakan
Bowling               
T. Chatara                 5 - 0 - 33 - 2(nb-2 w-2)        
S. Raza                    10 - 0 - 34 - 0                 
D. Tiripano                1 - 0 - 6 - 0                   
G. Cremer                  9.1 - 0 - 46 - 1(w-1)           
S. Williams                3 - 0 - 20 - 0(w-2)             
R. Burl                    2 - 0 - 15 - 0                  
Referees              
Umpire: Nigel Llong                                        
Umpire: Ranmore Martinesz                                  
TV umpire: Ian Gould                                       
Match referee: Chris Broad                                 
Result: Sri Lanka won by 7 wickets

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