Jan 25 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the fourth One Day International between South Africa and West Indies on Sunday in Port Elizabeth, South Africa South Africa Innings M. van Wyk c Ramdin b Cottrell 18 R. Rossouw c Sammy b Cottrell 4 F. du Plessis c Ramdin b Holder 4 A. de Villiers c Ramdin b Russell 19 D. Miller not out 130 J. Duminy c&b Sammy 43 F. Behardien b Holder 12 W. Parnell b Holder 12 A. Phangiso c Johnson b Holder 0 K. Abbott not out 1 Extras (lb-2 w-17) 19 Total (for 8 wickets, 50 overs) 262 Fall of wickets: 1-18 R. Rossouw,2-32 F. du Plessis,3-32 M. van Wyk,4-76 A. de Villiers,5-166 J. Duminy,6-196 F. Behardien,7-259 W. Parnell,8-259 A. Phangiso Did not bat: M. Morkel Bowling S. Cottrell 6 - 0 - 39 - 2(w-3) J. Holder 10 - 1 - 53 - 4(w-2) A. Russell 10 - 1 - 60 - 1 D. Sammy 10 - 1 - 46 - 1(w-1) C. Brathwaite 10 - 1 - 39 - 0(w-3) M. Samuels 3 - 0 - 19 - 0 C. Gayle 1 - 0 - 4 - 0 West Indies Innings Dw. Smith b M. Morkel 0 C. Gayle c Behardien b Duminy 10 L. Johnson run out (de Villiers, van Wyk) 18 M. Samuels b Behardien 68 D. Ramdin lbw b Behardien 3 J. Carter run out (Miller, Duminy) 5 D. Sammy c de Villiers b Parnell 51 A. Russell not out 64 J. Holder c Miller b Duminy 13 C. Brathwaite run out (de Villiers, van Wyk) 11 S. Cottrell not out 1 Extras (b-4 lb-3 nb-1 w-14) 22 Total (for 9 wickets, 48.3 overs) 266 Fall of wickets: 1-0 Dw. Smith,2-12 C. Gayle,3-41 L. Johnson,4-48 D. Ramdin,5-73 J. Carter,6-166 D. Sammy,7-189 M. Samuels,8-218 J. Holder,9-239 C. Brathwaite Bowling M. Morkel 9 - 1 - 58 - 1(nb-1 w-7) K. Abbott 9.3 - 1 - 62 - 0(w-1) J. Duminy 6 - 0 - 29 - 2(w-1) A. Phangiso 10 - 1 - 41 - 0(w-2) W. Parnell 10 - 0 - 48 - 1(w-2) F. Behardien 4 - 0 - 21 - 2(w-1) Referees Umpire: Steve Davis Umpire: Shaun George Match referee: Chris Broad TV umpire: Sundaram Ravi Result: West Indies won by 1 wicket