Nov 1 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the first One Day International between Sri Lanka and West Indies on Sunday in Colombo, Sri Lanka West Indies Innings A. Fletcher c Dilshan b Lakmal 3 J. Charles lbw b Lakmal 1 Da. Bravo b A. Mendis 38 M. Samuels lbw b Lakmal 2 J. Carter b Jayasuriya 8 A. Russell c Gunathilaka b Mathews 41 C. Brathwaite b A. Mendis 9 J. Holder run out (, K. Perera) 36 D. Ramdin not out 9 Extras (lb-3 w-9) 12 Total (for 8 wickets, 26 overs) 159 Fall of wickets: 1-2 J. Charles,2-13 A. Fletcher,3-24 M. Samuels,4-42 J. Carter,5-100 A. Russell,6-113 Da. Bravo,7-130 C. Brathwaite,8-159 J. Holder Did not bat: J. Taylor, S. Narine Bowling L. Malinga 6 - 1 - 20 - 0(w-1) S. Lakmal 5 - 0 - 15 - 3(w-6) S. Senanayake 5 - 0 - 25 - 0 S. Jayasuriya 3 - 0 - 15 - 1 A. Mendis 4 - 0 - 46 - 2(w-1) A. Mathews 3 - 0 - 35 - 1(w-1) Sri Lanka Innings K. Perera run out (, Carter) 14 T. Dilshan c Ramdin b C. Brathwaite 59 L. Thirimanne c Ramdin b C. Brathwaite 17 A. Mathews c Carter b Taylor 13 D. Gunathilaka b Narine 12 M. Siriwardana c C. Brathwaite b Narine 7 S. Jayasuriya b Narine 0 S. Senanayake b Carter 7 A. Mendis not out 21 L. Malinga lbw b Carter 0 S. Lakmal not out 1 Extras (lb-3 nb-2 w-8) 13 Total (for 9 wickets, 24.5 overs) 164 Fall of wickets: 1-46 K. Perera,2-89 L. Thirimanne,3-104 T. Dilshan,4-120 A. Mathews,5-132 M. Siriwardana,6-132 S. Jayasuriya,7-133 D. Gunathilaka,8-152 S. Senanayake,9-152 L. Malinga Bowling J. Taylor 5 - 0 - 32 - 1(w-1) S. Narine 6 - 0 - 21 - 3(w-1) J. Holder 5 - 1 - 29 - 0(nb-1) C. Brathwaite 5 - 0 - 35 - 2(w-4) A. Russell 0.5 - 0 - 18 - 0 J. Carter 2.1 - 0 - 14 - 2(w-1) J. Charles 0.5 - 0 - 12 - 0(nb-1 w-1) Referees Umpire: Michael Gough Umpire: Ruchira Palliyaguruge Match referee: David Boon TV umpire: Rod Tucker Result: Sri Lanka won by 1 wicket