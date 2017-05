March 4 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the World Cup match between Australia and Afghanistan on Wednesday in Perth, Australia Australia Innings D. Warner c Nabi b S. Zadran 178 A. Finch c Mangal b D. Zadran 4 S. Smith c N. Zadran b S. Zadran 95 G. Maxwell c Nabi b D. Zadran 88 J. Faulkner b Hassan 7 M. Marsh c N. Zadran b Mangal 8 B. Haddin not out 20 Extras (b-2 lb-5 nb-3 w-7) 17 Total (for 6 wickets, 50 overs) 417 Fall of wickets: 1-14 A. Finch,2-274 D. Warner,3-339 S. Smith,4-382 J. Faulkner,5-390 G. Maxwell,6-417 M. Marsh Did not bat: M. Clarke, M. Johnson, M. Starc, J. Hazlewood Bowling D. Zadran 10 - 1 - 101 - 2(nb-2 w-3) S. Zadran 10 - 0 - 89 - 2(nb-1 w-2) H. Hassan 10 - 0 - 70 - 1(w-1) M. Nabi 10 - 0 - 84 - 0(w-1) S. Shenwari 5 - 0 - 34 - 0 J. Ahmadi 4 - 0 - 18 - 0 N. Mangal 1 - 0 - 14 - 1 Afghanistan Innings J. Ahmadi c Clarke b Hazlewood 13 U. Ghani c Faulkner b Johnson 12 N. Mangal c Finch b Johnson 33 A. Stanikzai c Smith b Johnson 4 S. Shenwari c Johnson b Clarke 17 M. Nabi c Clarke b Maxwell 2 N. Zadran b Starc 24 A. Zazai c Haddin b Hazlewood 10 D. Zadran b Starc 0 H. Hassan c Warner b Johnson 7 S. Zadran not out 0 Extras (b-4 lb-5 nb-1 w-10) 20 Total (all out, 37.3 overs) 142 Fall of wickets: 1-30 U. Ghani,2-32 J. Ahmadi,3-46 A. Stanikzai,4-94 S. Shenwari,5-94 N. Mangal,6-103 M. Nabi,7-131 N. Zadran,8-131 D. Zadran,9-140 A. Zazai,10-142 H. Hassan Bowling M. Starc 6 - 0 - 18 - 2 J. Hazlewood 8 - 1 - 25 - 2(w-3) M. Johnson 7.3 - 0 - 22 - 4(w-5) M. Clarke 5 - 0 - 14 - 1 M. Marsh 3 - 0 - 25 - 0(w-1) J. Faulkner 4 - 0 - 8 - 0(nb-1 w-1) G. Maxwell 4 - 1 - 21 - 1 Referees Umpire: Kumar Dharmasena Umpire: Michael Gough TV umpire: Billy Bowden Match referee: Ranjan Madugalle Result: Australia won by 275 runs