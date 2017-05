Nov 23 (Gracenote) - Scoreboard at close of play in the fifth Triangular Series match between Sri Lanka and West Indies on Wednesday in Bulawayo, Zimbabwe Sri Lanka Innings D. de Silva c&b K. Brathwaite 58 K. Perera b Gabriel 7 N. Dickwella lbw b Holder 94 K. Mendis c Hope b Nurse 94 S. Jayasuriya b C. Brathwaite 9 U. Tharanga c Nurse b Holder 26 A. Gunaratne c R. Powell b Holder 6 S. Pathirana not out 24 Extras (lb-7 w-5) 12 Total (for 7 wickets, 50 overs) 330 Fall of wickets: 1-18 K. Perera,2-123 D. de Silva,3-230 N. Dickwella,4-258 S. Jayasuriya,5-277 K. Mendis,6-291 A. Gunaratne,7-330 U. Tharanga Did not bat: N. Kulasekara, N. Pradeep, S. Lakmal Bowling S. Gabriel 5 - 0 - 29 - 1(w-1) J. Holder 10 - 0 - 57 - 3 C. Brathwaite 7 - 0 - 64 - 1(w-2) A. Nurse 8 - 0 - 58 - 1 K. Brathwaite 10 - 0 - 56 - 1(w-1) S. Benn 10 - 0 - 59 - 0(w-1) West Indies Innings J. Charles c Tharanga b Lakmal 26 E. Lewis run out (K. Mendis, Dickwella) 148 K. Brathwaite b Gunaratne 16 S. Hope run out (Pradeep) 25 J. Carter run out (Tharanga) 6 R. Powell lbw b N. Kulasekara 10 J. Holder not out 45 C. Brathwaite b N. Kulasekara 19 A. Nurse c Dickwella b Lakmal 2 S. Benn c D. de Silva b Pradeep 11 S. Gabriel not out 0 Extras (lb-6 w-15) 21 Total (for 9 wickets, 50 overs) 329 Fall of wickets: 1-63 J. Charles,2-133 K. Brathwaite,3-175 S. Hope,4-198 J. Carter,5-224 R. Powell,6-262 E. Lewis,7-307 C. Brathwaite,8-312 A. Nurse,9-328 S. Benn Bowling N. Kulasekara 10 - 0 - 73 - 2(w-7) S. Lakmal 10 - 0 - 67 - 2(w-3) S. Jayasuriya 4 - 0 - 20 - 0(w-1) N. Pradeep 10 - 0 - 65 - 1(w-3) S. Pathirana 7 - 0 - 51 - 0 A. Gunaratne 9 - 0 - 47 - 1(w-1) Referees Umpire: Michael Gough Umpire: Jeremiah Matibiri TV umpire: Richard Illingworth Match referee: Javagal Srinath Result: Sri Lanka won by 1 run