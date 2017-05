March 7 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the World Cup match between Ireland and Zimbabwe on Saturday in Hobart, Australia Ireland Innings W. Porterfield c H. Masakadza b Williams 29 P. Stirling c Williams b Panyangara 10 E. Joyce c Ervine b Chatara 112 A. Balbirnie run out (Chakabva, Taylor) 97 N. O'Brien c Chakabva b Chatara 24 G. Wilson c Chakabva b Williams 25 J. Mooney b Williams 10 K. O'Brien c Panyangara b Chatara 2 G. Dockrell not out 5 A. Cusack not out 2 Extras (lb-4 nb-3 w-8) 15 Total (for 8 wickets, 50 overs) 331 Fall of wickets: 1-16 P. Stirling,2-79 W. Porterfield,3-217 E. Joyce,4-276 K. O'Brien,5-308 G. Wilson,6-319 J. Mooney,7-322 N. O'Brien,8-326 A. Balbirnie Did not bat: A. McBrine Bowling T. Panyangara 9 - 0 - 69 - 1(nb-1 w-1) T. Chatara 10 - 0 - 61 - 3(nb-1 w-4) T. Mupariwa 10 - 0 - 56 - 0(w-1) S. Raza 9 - 0 - 51 - 0 S. Williams 9 - 0 - 72 - 3(nb-1 w-2) H. Masakadza 3 - 0 - 18 - 0 Zimbabwe Innings C. Chibhabha c Porterfield b Cusack 18 S. Raza c Stirling b J. Mooney 12 S. Mire c Cusack b Dockrell 11 H. Masakadza c Wilson b K. O'Brien 5 B. Taylor c K. O'Brien b Cusack 121 S. Williams c J. Mooney b K. O'Brien 96 C. Ervine c K. O'Brien b McBrine 11 R. Chakabva b Cusack 17 T. Panyangara c Porterfield b J. Mooney 5 T. Mupariwa c Porterfield b Cusack 18 T. Chatara not out 1 Extras (lb-8 nb-1 w-2) 11 Total (all out, 49.3 overs) 326 Fall of wickets: 1-32 S. Raza,2-32 C. Chibhabha,3-41 H. Masakadza,4-74 S. Mire,5-223 B. Taylor,6-259 C. Ervine,7-300 S. Williams,8-305 T. Panyangara,9-325 R. Chakabva,10-326 T. Mupariwa Bowling A. Cusack 9.3 - 2 - 32 - 4(w-1) J. Mooney 10 - 0 - 58 - 2(w-1) K. O'Brien 10 - 0 - 90 - 2 G. Dockrell 10 - 0 - 56 - 1 A. McBrine 8 - 0 - 56 - 1 P. Stirling 2 - 0 - 26 - 0(nb-1) Referees Umpire: Ruchira Palliyaguruge Umpire: Paul Reiffel TV umpire: Joel Wilson Match referee: Roshan Mahanama Result: Ireland won by 5 runs