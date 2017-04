Nov 9 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the third One Day International between India and Sri Lanka on Sunday in Hyderabad, India Sri Lanka Innings K. Perera c Saha b U. Yadav 4 T. Dilshan c Rahane b Rayudu 53 K. Sangakkara c Ashwin b U. Yadav 0 M. Jayawardene st Saha b Ashwin 118 A. Mathews c Kohli b A. Patel 10 A. Priyanjan c U. Yadav b A. Patel 2 C. de Silva c Dhawan b A. Patel 2 T. Perera c sub b U. Yadav 1 S. Prasanna b U. Yadav 29 N. Kulasekara c Rahane b Kulkarni 7 L. Gamage not out 0 Extras (lb-3 nb-2 w-11) 16 Total (all out, 48.2 overs) 242 Fall of wickets: 1-5 K. Perera,2-7 K. Sangakkara,3-112 T. Dilshan,4-144 A. Mathews,5-148 A. Priyanjan,6-154 C. de Silva,7-158 T. Perera,8-225 M. Jayawardene,9-238 S. Prasanna,10-242 N. Kulasekara Bowling U. Yadav 9 - 0 - 53 - 4(nb-1 w-5) D. Kulkarni 9.2 - 0 - 58 - 1(nb-1 w-4) I. Sharma 4 - 1 - 14 - 0 A. Patel 10 - 1 - 40 - 3(w-1) R. Ashwin 10 - 0 - 43 - 1 S. Raina 3 - 0 - 15 - 0 A. Rayudu 3 - 0 - 16 - 1(w-1) India Innings A. Rahane c M. Jayawardene b K. Perera 31 S. Dhawan c Sangakkara b N. Kulasekara 91 A. Rayudu run out (Mathews, Sangakkara) 35 V. Kohli c Gamage b Dilshan 53 S. Raina not out 18 W. Saha not out 6 Extras (lb-2 nb-1 w-8) 11 Total (for 4 wickets, 44.1 overs) 245 Fall of wickets: 1-62 A. Rahane,2-131 A. Rayudu,3-201 S. Dhawan,4-236 V. Kohli Did not bat: R. Ashwin, U. Yadav, D. Kulkarni, I. Sharma, A. Patel Bowling N. Kulasekara 8 - 0 - 37 - 1 L. Gamage 6 - 0 - 50 - 0(w-1) S. Prasanna 9 - 0 - 43 - 0 K. Perera 7 - 0 - 33 - 1(nb-1) C. de Silva 5 - 0 - 45 - 0 A. Mathews 3 - 0 - 17 - 0(w-3) T. Dilshan 4 - 0 - 10 - 1 A. Priyanjan 2.1 - 1 - 8 - 0 Referees Umpire: Vineet Kulkarni Umpire: Bruce Oxenford TV umpire: Anil Chaudhary Match referee: David Boon Result: India won by 6 wickets