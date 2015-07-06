July 6 (Infostrada Sports) - Scoreboard at stumps on the fourth day in the third and final Test between Sri Lanka and Pakistan on Monday in Pallekele, Sri Lanka
Sri Lanka 1st innings 278 (D. Karunaratne 130; Y. Shah 5-78)
Pakistan 1st innings 215 (S. Ahmed 78no, A. Ali 52)
Sri Lanka 2nd innings (Overnight: 228-5)
D. Karunaratne b R. Ali 10
K. Silva c Misbah-ul-Haq b Adil 3
U. Tharanga c Az. Ali b Shah 48
L. Thirimanne b R. Ali 0
A. Mathews c S. Ahmed b I. Khan 122
J. Mubarak c Az. Ali b Shah 35
D. Chandimal lbw b I. Khan 67
D. Prasad c S. Ahmed b I. Khan 0
T. Kaushal c S. Ahmed b I. Khan 8
S. Lakmal c S. Ahmed b I. Khan 0
N. Pradeep not out 4
Extras (b-4 lb-9 w-3) 16
Total (all out, 95.4 overs) 313
Fall of wickets: 1-12 D. Karunaratne,2-22 K. Silva,3-35 L. Thirimanne,4-80 U. Tharanga,5-161 J. Mubarak,6-278 D. Chandimal,7-278 D. Prasad,8-290 T. Kaushal,9-306 S. Lakmal,10-313 A. Mathews
Bowling
R. Ali 21 - 3 - 82 - 2(w-1)
E. Adil 17 - 4 - 66 - 1(w-1)
I. Khan 20.4 - 3 - 58 - 5(w-1)
Y. Shah 32 - 7 - 80 - 2
Az. Ali 5 - 1 - 14 - 0
Pakistan 2nd innings (Target: 377 runs)
S. Masood not out 114
A. Shehzad b Lakmal 0
Az. Ali c Chandimal b Prasad 5
Y. Khan not out 101
Extras (lb-6 nb-3 w-1) 10
Total (for 2 wickets, 63 overs) 230
Fall of wickets: 1-0 A. Shehzad,2-13 Az. Ali
To bat: Misbah-ul-Haq, A. Shafiq, S. Ahmed, E. Adil, Y. Shah, R. Ali, I. Khan
Bowling
D. Prasad 13 - 2 - 42 - 1
S. Lakmal 12 - 2 - 34 - 1
N. Pradeep 10 - 2 - 32 - 0(w-1)
A. Mathews 6 - 1 - 15 - 0
K. Silva 20 - 1 - 92 - 0
J. Mubarak 2 - 0 - 9 - 0
Referees
Umpire: Ian Gould
Umpire: Paul Reiffel
TV umpire: Sundaram Ravi
Match referee: Chris Broad