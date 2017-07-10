UPDATE 1-Cricket-One Day International Sri Lanka v Zimbabwe scoreboard

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July 10 (Gracenote) - Scoreboard at close of play in the fifth and final One Day International between Sri Lanka and Zimbabwe on Monday in Hambantota, Sri Lanka Sri Lanka Innings Niroshan Dickwella c Moor b Chatara 3 Danushka Gunathilaka lbw b Williams 52 Kusal Mendis c Cremer b Raza 1 Upul Tharanga b Raza 6 Angelo Mathews c H. Masakadza b Cremer 24 Asela Gunaratne not out 59 Wanidu Hasaranga c Cremer b Raza 0 Nuwan Kulasekara b Cremer 5 Akila Dananjaya c Musakanda b Waller 7 Dushmantha Chameera not out 18 Extras (b-5 lb-7 w-16) 28 Total (for 8 wickets, 50 overs) 203 Fall of wickets: 1-3 N. Dickwella,2-13 K. Mendis,3-31 U. Tharanga,4-78 A. Mathews,5-119 D. Gunathilaka,6-120 W. Hasaranga,7-126 N. Kulasekara,8-153 A. Dananjaya Did not bat: L. Malinga Bowling S. Raza 10 - 1 - 21 - 3(w-1) T. Chatara 9 - 1 - 49 - 1(w-4) G. Cremer 10 - 1 - 23 - 2(w-1) C. Mpofu 6 - 0 - 36 - 0 S. Williams 10 - 0 - 41 - 1(w-5) M. Waller 5 - 0 - 21 - 1(w-5) Zimbabwe Innings H. Masakadza c N. Kulasekara b Malinga 73 S. Mire b Gunaratne 43 T. Musakanda c Hasaranga b Dananjaya 37 C. Ervine lbw b Dananjaya 2 S. Williams c K. Mendis b Dananjaya 2 S. Raza not out 27 M. Waller c&b Malinga 1 P. Moor c K. Mendis b Dananjaya 1 G. Cremer not out 11 Extras (lb-2 nb-1 w-4) 7 Total (for 7 wickets, 38.1 overs) 204 Fall of wickets: 1-92 S. Mire,2-137 H. Masakadza,3-148 C. Ervine,4-152 S. Williams,5-165 T. Musakanda,6-172 M. Waller,7-175 P. Moor Did not bat: C. Mpofu, T. Chatara Bowling Lasith Malinga 10 - 0 - 44 - 2(nb-1 w-1) Nuwan Kulasekara 3 - 0 - 25 - 0(w-1) Asela Gunaratne 4 - 0 - 23 - 1 Akila Dananjaya 10 - 1 - 47 - 4 Wanidu Hasaranga 6.1 - 0 - 45 - 0 Dushmantha Chameera 4 - 1 - 16 - 0(w-2) Danushka Gunathilaka 1 - 0 - 2 - 0 Referees Umpire: Ian Gould Umpire: Raveendra Wimalasiri TV umpire: Nigel Llong Match referee: Chris Broad Result: Zimbabwe won by 3 wickets