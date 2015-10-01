Oct 1 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the first One Day International between Zimbabwe and Pakistan on Thursday in Harare, Zimbabwe
Pakistan Innings
Az. Ali run out (Nyumbu) 11
A. Shehzad c Chigumbura b Panyangara 12
M. Hafeez c H. Masakadza b Jongwe 10
S. Ahmed c Williams b Cremer 44
S. Malik b Nyumbu 31
M. Rizwan not out 75
I. Wasim run out (Mutumbami) 61
A. Yamin not out 1
Extras (b-2 lb-5 nb-1 w-6) 14
Total (for 6 wickets, 50 overs) 259
Fall of wickets: 1-16 Az. Ali,2-24 A. Shehzad,3-35 M. Hafeez,4-100 S. Malik,5-128 S. Ahmed,6-252 I. Wasim
Did not bat: W. Riaz, Y. Shah, M. Irfan
Bowling
T. Panyangara 9 - 1 - 66 - 1(w-4)
L. Jongwe 9 - 1 - 42 - 1(w-2)
C. Chibhabha 8 - 1 - 25 - 0
G. Cremer 6 - 0 - 45 - 1(nb-1)
S. Williams 9 - 0 - 35 - 0
J. Nyumbu 9 - 0 - 39 - 1
Zimbabwe Innings
B. Chari b Shah 16
C. Chibhabha lbw b Wasim 12
H. Masakadza b Shah 15
S. Williams b Malik 26
S. Raza c Malik b Shah 19
E. Chigumbura c Rizwan b Shah 22
R. Mutumbami c Hafeez b Shah 3
L. Jongwe lbw b Malik 0
G. Cremer lbw b Malik 2
T. Panyangara c Wasim b Shah 4
J. Nyumbu not out 2
Extras (lb-1 nb-1 w-5) 7
Total (all out, 37 overs) 128
Fall of wickets: 1-23 C. Chibhabha,2-38 B. Chari,3-54 H. Masakadza,4-89 S. Williams,5-101 S. Raza,6-107 R. Mutumbami,7-108 L. Jongwe,8-122 E. Chigumbura,9-122 G. Cremer,10-128 T. Panyangara
Bowling
M. Irfan 4 - 2 - 7 - 0
A. Yamin 6 - 1 - 22 - 0(w-2)
I. Wasim 7 - 0 - 24 - 1(w-1)
Y. Shah 9 - 0 - 26 - 6
W. Riaz 4 - 0 - 18 - 0(nb-1)
S. Malik 7 - 0 - 30 - 3(w-2)
Referees
Umpire: Ruchira Palliyaguruge
Umpire: Russell Tiffin
TV umpire: Langton Rusere
Match referee: David Jukes
Result: Pakistan won by 131 runs