Sept 8 (Infostrada Sports) - Scoreboard at stumps on the fourth day in the first Test between West Indies and Bangladesh on Monday in Kingstown, St Vincent and the Grenadines West Indies 1st innings 484 for 7 decl (K. Brathwaite 212, S. Chanderpaul 85no, C. Gayle 64, D. Bravo 62; T. Islam 5-135) Bangladesh 1st innings (Overnight: 182-10) T. Iqbal c Da. Bravo b Roach 1 Sh. Rahman c Da. Bravo b Benn 35 I. Kayes c Da. Bravo b Taylor 9 M. Haque c Ramdin b Gabriel 51 M. Mahmudullah lbw b Blackwood 7 M. Rahim not out 48 Nas. Hossain c Benn b Blackwood 2 S. Hom c&b Benn 16 T. Islam c Da. Bravo b Benn 2 R. Hossain c Ramdin b Benn 1 A. Hossain c Da. Bravo b Benn 5 Extras (lb-2 nb-1 w-2) 5 Total (all out, 71.4 overs) 182 Fall of wickets: 1-1 T. Iqbal,2-18 I. Kayes,3-80 Sh. Rahman,4-105 M. Haque,5-110 M. Mahmudullah,6-118 Nas. Hossain,7-147 S. Hom,8-155 T. Islam,9-166 R. Hossain,10-182 A. Hossain Bowling J. Taylor 15 - 4 - 46 - 1(w-2) K. Roach 13 - 4 - 31 - 1 S. Gabriel 13 - 2 - 50 - 1 S. Benn 24.4 - 8 - 39 - 5(nb-1) J. Blackwood 6 - 1 - 14 - 2 Bangladesh 2nd innings T. Iqbal b Benn 53 Sh. Rahman c Ramdin b Roach 4 I. Kayes c K. Edwards b Gayle 25 M. Haque c Ramdin b Benn 12 M. Mahmudullah c Ramdin b Roach 66 M. Rahim not out 70 Nas. Hossain not out 7 Extras (b-12 lb-4 nb-1 w-2) 19 Total (for 5 wickets, 98 overs) 256 Fall of wickets: 1-11 Sh. Rahman,2-81 I. Kayes,3-104 M. Haque,4-107 T. Iqbal,5-237 M. Mahmudullah To bat: S. Hom, T. Islam, A. Hossain, R. Hossain Bowling J. Taylor 13 - 3 - 37 - 0 K. Roach 15 - 5 - 39 - 2(w-1) S. Gabriel 13 - 7 - 19 - 0(w-1) J. Blackwood 12 - 1 - 51 - 0 S. Benn 28 - 8 - 44 - 2(nb-1) C. Gayle 17 - 3 - 50 - 1 Referees Umpire: Marais Erasmus Umpire: Richard Illingworth TV umpire: Steve Davis Match referee: Roshan Mahanama