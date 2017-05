Nov 13 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the second One Day International between Pakistan and England on Friday in Abu Dhabi, United Arab Emirates England Innings J. Roy c Malik b Riaz 54 A. Hales st S. Ahmed b I. Ahmed 109 J. Root b Riaz 63 E. Morgan c B. Azam b Irfan 29 J. Buttler b Riaz 11 J. Taylor not out 9 M. Ali not out 2 Extras (lb-3 w-3) 6 Total (for 5 wickets, 50 overs) 283 Fall of wickets: 1-102 J. Roy,2-216 A. Hales,3-256 J. Root,4-270 J. Buttler,5-274 E. Morgan Did not bat: C. Woakes, A. Rashid, D. Willey, R. Topley Bowling M. Irfan 10 - 0 - 46 - 1 An. Ali 9 - 0 - 48 - 0 Y. Shah 9 - 0 - 70 - 0(w-2) W. Riaz 10 - 0 - 43 - 3(w-1) S. Malik 6 - 0 - 42 - 0 I. Ahmed 6 - 0 - 31 - 1 Pakistan Innings Az. Ali b Woakes 22 B. Azam lbw b Willey 4 M. Hafeez c Buttler b Willey 0 I. Ahmed c Willey b Woakes 5 S. Malik c Taylor b Woakes 13 M. Rizwan b Rashid 17 S. Ahmed c Buttler b Woakes 64 An. Ali c Woakes b Ali 23 W. Riaz c Buttler b Willey 5 Y. Shah not out 16 M. Irfan b Topley 0 Extras (b-7 lb-8 w-4) 19 Total (all out, 45.5 overs) 188 Fall of wickets: 1-5 B. Azam,2-10 M. Hafeez,3-24 I. Ahmed,4-46 S. Malik,5-50 Az. Ali,6-80 M. Rizwan,7-145 An. Ali,8-163 W. Riaz,9-181 S. Ahmed,10-188 M. Irfan Bowling D. Willey 8 - 0 - 25 - 3 R. Topley 9.5 - 1 - 33 - 1(w-1) C. Woakes 8 - 0 - 33 - 4 A. Rashid 10 - 0 - 32 - 1(w-1) M. Ali 10 - 0 - 50 - 1(w-2) Referees Umpire: Chris Gaffaney Umpire: Shozab Raza TV umpire: Johan Cloete Match referee: Roshan Mahanama Result: England won by 95 runs