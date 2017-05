March 14 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the World Cup match between India and Zimbabwe on Saturday in Auckland, New Zealand Zimbabwe Innings C. Chibhabha c Dhawan b Shami 7 H. Masakadza c Dhoni b U. Yadav 2 S. Mire c Dhoni b M. Sharma 9 B. Taylor c Dhawan b M. Sharma 138 S. Williams c&b Ashwin 50 C. Ervine c&b M. Sharma 27 S. Raza b Shami 28 R. Chakabva c Ro. Sharma b U. Yadav 10 T. Panyangara c U. Yadav b Shami 6 T. Mupariwa not out 1 T. Chatara b U. Yadav 0 Extras (lb-2 w-7) 9 Total (all out, 48.5 overs) 287 Fall of wickets: 1-11 H. Masakadza,2-13 C. Chibhabha,3-33 S. Mire,4-126 S. Williams,5-235 B. Taylor,6-241 C. Ervine,7-276 S. Raza,8-285 T. Panyangara,9-286 R. Chakabva,10-287 T. Chatara Bowling M. Shami 9 - 2 - 48 - 3(w-3) U. Yadav 9.5 - 1 - 43 - 3(w-2) M. Sharma 10 - 1 - 48 - 3(w-1) R. Ashwin 10 - 0 - 75 - 1(w-1) R. Jadeja 10 - 0 - 71 - 0 India Innings Ro. Sharma c Raza b Panyangara 16 S. Dhawan b Panyangara 4 V. Kohli b Raza 38 A. Rahane run out (Raza, Taylor) 19 S. Raina not out 110 M. Dhoni not out 85 Extras (b-1 lb-2 nb-1 w-12) 16 Total (for 4 wickets, 48.4 overs) 288 Fall of wickets: 1-21 Ro. Sharma,2-21 S. Dhawan,3-71 A. Rahane,4-92 V. Kohli Did not bat: R. Jadeja, R. Ashwin, M. Sharma, M. Shami, U. Yadav Bowling T. Panyangara 8.4 - 1 - 53 - 2(w-2) T. Chatara 10 - 1 - 59 - 0(nb-1 w-6) T. Mupariwa 10 - 0 - 61 - 0(w-2) S. Mire 5 - 0 - 29 - 0 S. Williams 5 - 0 - 31 - 0 S. Raza 8 - 0 - 37 - 1(w-1) H. Masakadza 2 - 0 - 15 - 0(w-1) Referees Umpire: Chris Gaffaney Umpire: Bruce Oxenford TV umpire: Rod Tucker Match referee: Roshan Mahanama Result: India won by 6 wickets