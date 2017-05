Oct 5 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the third and final One Day International between Zimbabwe and Pakistan on Monday in Harare, Zimbabwe Zimbabwe Innings C. Chibhabha c&b Asif 48 R. Mutumbami c S. Ahmed b Irfan 67 B. Chari lbw b Wasim 4 S. Williams c&b Asif 5 E. Chigumbura b Asif 0 S. Raza b Asif 2 T. Mutombodzi b Asif 4 M. Waller c Hafeez b Wasim 8 L. Jongwe not out 16 T. Panyangara lbw b Wasim 0 J. Nyumbu c Rizwan b Malik 4 Extras (w-3) 3 Total (all out, 38.5 overs) 161 Fall of wickets: 1-89 C. Chibhabha,2-100 B. Chari,3-111 S. Williams,4-111 E. Chigumbura,5-121 S. Raza,6-127 T. Mutombodzi,7-133 R. Mutumbami,8-144 M. Waller,9-144 T. Panyangara,10-161 J. Nyumbu Bowling M. Irfan 8 - 0 - 43 - 1(w-1) A. Yamin 6 - 0 - 29 - 0 W. Riaz 6 - 0 - 24 - 0(w-1) I. Wasim 8 - 1 - 36 - 3(w-1) B. Asif 10 - 1 - 25 - 5 S. Malik 0.5 - 0 - 4 - 1 Pakistan Innings A. Shehzad st Chari b Williams 32 B. Asif c Mutombodzi b Nyumbu 38 M. Hafeez c Chari b Panyangara 13 A. Shafiq not out 38 S. Malik not out 34 Extras (lb-2 w-5) 7 Total (for 3 wickets, 34 overs) 162 Fall of wickets: 1-58 B. Asif,2-74 M. Hafeez,3-104 A. Shehzad Did not bat: S. Ahmed, M. Rizwan, I. Wasim, A. Yamin, W. Riaz, M. Irfan Bowling T. Panyangara 7 - 0 - 22 - 1(w-2) L. Jongwe 7 - 0 - 42 - 0 S. Williams 10 - 1 - 29 - 1(w-1) J. Nyumbu 4 - 0 - 33 - 1(w-2) T. Mutombodzi 3 - 0 - 21 - 0 M. Waller 2 - 0 - 11 - 0 S. Raza 1 - 0 - 2 - 0 Referees Umpire: Jeremiah Matibiri Umpire: Ruchira Palliyaguruge TV umpire: Russell Tiffin Match referee: David Jukes Result: Pakistan won by 7 wickets