Jan 5 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the fifth and final One Day International between New Zealand and Sri Lanka on Tuesday in Mount Maunganui, New Zealand
New Zealand Innings
M. Guptill c T. Perera b N. Kulasekara 102
T. Latham c Chandimal b Pradeep 0
K. Williamson c Chandimal b Dilshan 61
R. Taylor c Siriwardana b N. Kulasekara 61
H. Nicholls c Dilshan b N. Kulasekara 2
L. Ronchi not out 37
M. Santner not out 21
Extras (lb-5 w-5) 10
Total (for 5 wickets, 50 overs) 294
Fall of wickets: 1-3 T. Latham,2-125 K. Williamson,3-206 M. Guptill,4-215 H. Nicholls,5-262 R. Taylor
Did not bat: I. Sodhi, A. Milne, M. Henry, T. Boult
Bowling
N. Pradeep 10 - 1 - 69 - 1(w-2)
D. Chameera 9 - 0 - 41 - 0(w-1)
T. Perera 6 - 0 - 45 - 0
N. Kulasekara 10 - 0 - 53 - 3(w-2)
T. Dilshan 10 - 0 - 49 - 1
M. Siriwardana 5 - 0 - 32 - 0
Sri Lanka Innings
D. Gunathilaka c Sodhi b Henry 15
T. Dilshan c Ronchi b Boult 5
L. Thirimanne b Henry 2
D. Chandimal c Williamson b Boult 50
A. Mathews c Nicholls b Henry 95
T. Perera c Taylor b Milne 15
M. Siriwardana c Nicholls b Santner 39
C. Kapugedera c Milne b Henry 10
N. Kulasekara c Santner b Boult 15
D. Chameera b Henry 0
N. Pradeep not out 0
Extras (lb-1 w-11) 12
Total (all out, 47.1 overs) 258
Fall of wickets: 1-12 T. Dilshan,2-15 L. Thirimanne,3-33 D. Gunathilaka,4-126 D. Chandimal,5-161 T. Perera,6-223 M. Siriwardana,7-237 C. Kapugedera,8-252 A. Mathews,9-253 D. Chameera,10-258 N. Kulasekara
Bowling
T. Boult 8.1 - 0 - 43 - 3(w-2)
M. Henry 10 - 1 - 40 - 5(w-4)
A. Milne 9 - 0 - 54 - 1(w-5)
M. Santner 9 - 1 - 54 - 1
I. Sodhi 9 - 0 - 55 - 0
K. Williamson 2 - 0 - 11 - 0
Referees
Umpire: Billy Bowden
Umpire: Michael Gough
TV umpire: Richard Illingworth
Match referee: Andy Pycroft
Result: New Zealand won by 36 runs