June 27 (Gracenote) - Scoreboard at close of play in the Triangular Series match between Australia and West Indies on Sunday in Bridgetown, Barbados Australia Innings U. Khawaja c Ramdin b Holder 14 A. Finch c Samuels b Pollard 47 S. Smith c Samuels b Gabriel 46 G. Bailey b C. Brathwaite 22 M. Marsh b Benn 32 G. Maxwell lbw b Gabriel 4 M. Wade not out 57 M. Starc st Ramdin b Narine 17 N. Coulter-Nile c Da. Bravo b Holder 15 A. Zampa run out (C. Brathwaite) 5 J. Hazlewood not out 0 Extras (b-1 lb-2 w-8) 11 Total (for 9 wickets, 50 overs) 270 Fall of wickets: 1-28 U. Khawaja,2-69 A. Finch,3-120 G. Bailey,4-152 S. Smith,5-156 G. Maxwell,6-173 M. Marsh,7-211 M. Starc,8-238 N. Coulter-Nile,9-264 A. Zampa Bowling J. Holder 10 - 1 - 51 - 2(w-2) S. Gabriel 7 - 0 - 58 - 2(w-1) C. Brathwaite 8 - 2 - 32 - 1 K. Pollard 5 - 0 - 33 - 1(w-1) S. Narine 10 - 1 - 55 - 1(w-3) S. Benn 10 - 0 - 38 - 1(w-1) West Indies Innings A. Fletcher c Smith b Hazlewood 9 J. Charles lbw b M. Marsh 45 Da. Bravo c Wade b M. Marsh 6 M. Samuels c Bailey b M. Marsh 6 D. Ramdin b Hazlewood 40 K. Pollard c Hazlewood b Zampa 20 J. Holder c Finch b Coulter-Nile 34 C. Brathwaite b Hazlewood 14 S. Narine c Smith b Hazlewood 23 S. Benn c Maxwell b Hazlewood 2 S. Gabriel not out 1 Extras (lb-2 nb-1 w-9) 12 Total (all out, 45.4 overs) 212 Fall of wickets: 1-49 A. Fletcher,2-62 Da. Bravo,3-68 M. Samuels,4-72 J. Charles,5-105 K. Pollard,6-148 J. Holder,7-185 C. Brathwaite,8-194 D. Ramdin,9-211 S. Narine,10-212 S. Benn Bowling M. Starc 8 - 0 - 32 - 0(w-3) J. Hazlewood 9.4 - 1 - 50 - 5 N. Coulter-Nile 8 - 0 - 46 - 1(w-3) M. Marsh 10 - 1 - 32 - 3(nb-1 w-1) A. Zampa 10 - 0 - 50 - 1(w-1) Referees Umpire: Richard Kettleborough Umpire: Joel Wilson TV umpire: Kumar Dharmasena Match referee: Jeff Crowe Result: Australia won by 58 runs