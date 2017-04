Nov 23 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the second One Day International between Bangladesh and Zimbabwe on Sunday in Chittagong, Bangladesh Bangladesh Innings T. Iqbal run out (Chigumbura, Chigumbura) 76 A. Haque c Sibanda b Panyangara 80 S. Al Hasan b Sibanda 0 M. Rahim lbw b Kamungozi 27 Sa. Rahman c Kamungozi b Panyangara 0 M. Mahmudullah c Panyangara b Kamungozi 12 M. Haque not out 33 M. Mortaza b Chatara 6 A. Hossain not out 5 Extras (lb-3 nb-1 w-8) 12 Total (for 7 wickets, 50 overs) 251 Fall of wickets: 1-158 T. Iqbal,2-158 S. Al Hasan,3-173 A. Haque,4-173 Sa. Rahman,5-204 M. Mahmudullah,6-204 M. Rahim,7-225 M. Mortaza Did not bat: A. Sunny, R. Hossain Bowling T. Panyangara 10 - 1 - 51 - 2(nb-1 w-1) T. Chatara 10 - 0 - 58 - 1(w-1) T. Kamungozi 10 - 0 - 38 - 2(w-1) J. Nyumbu 10 - 0 - 56 - 0(w-2) V. Sibanda 10 - 0 - 45 - 1(w-3) Zimbabwe Innings H. Masakadza b Mortaza 0 S. Raza c Mahmudullah b Mortaza 16 V. Sibanda b Mortaza 21 B. Taylor c Mahmudullah b A. Sunny 8 S. Mire c A. Sunny b Al Hasan 50 R. Chakabva c Mortaza b A. Hossain 32 E. Chigumbura run out (Sa. Rahman, Sa. Rahman) 38 T. Panyangara b A. Sunny 8 J. Nyumbu b A. Sunny 0 T. Chatara not out 1 T. Kamungozi b A. Sunny 0 Extras (lb-4 w-5) 9 Total (all out, 44.5 overs) 183 Fall of wickets: 1-1 H. Masakadza,2-37 V. Sibanda,3-40 S. Raza,4-50 B. Taylor,5-115 R. Chakabva,6-140 S. Mire,7-177 E. Chigumbura,8-181 T. Panyangara,9-182 J. Nyumbu,10-183 T. Kamungozi Bowling M. Mortaza 8 - 0 - 34 - 3(w-2) A. Hossain 8 - 0 - 44 - 1(w-1) R. Hossain 6 - 1 - 28 - 0 A. Sunny 9.5 - 0 - 29 - 4(w-1) S. Al Hasan 8 - 2 - 18 - 1(w-1) M. Mahmudullah 2 - 0 - 12 - 0 Sa. Rahman 3 - 0 - 14 - 0 Referees Umpire: Chris Gaffaney Umpire: Sharfuddoula TV umpire: Anisur Rahman Match referee: Ranjan Madugalle Result: Bangladesh won by 68 runs