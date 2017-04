Oct 17 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the fourth One Day International between India and West Indies on Friday in Dharamsala, India India Innings A. Rahane lbw b Benn 68 S. Dhawan c Da. Bravo b Russell 35 V. Kohli run out (Ramdin, Holder) 127 S. Raina c Ramdin b Taylor 71 M. Dhoni run out (, Pollard) 6 R. Jadeja c Russell b Holder 2 A. Rayudu not out 12 Extras (lb-6 w-3) 9 Total (for 6 wickets, 50 overs) 330 Fall of wickets: 1-70 S. Dhawan,2-142 A. Rahane,3-280 S. Raina,4-290 M. Dhoni,5-300 R. Jadeja,6-330 V. Kohli Did not bat: A. Patel, B. Kumar, M. Shami, U. Yadav Bowling J. Taylor 9 - 0 - 77 - 1 J. Holder 9 - 0 - 52 - 1 A. Russell 7 - 0 - 48 - 1(w-1) S. Benn 8 - 0 - 30 - 1 M. Samuels 10 - 0 - 54 - 0 Dw. Bravo 6 - 0 - 51 - 0(w-2) K. Pollard 1 - 0 - 12 - 0 West Indies Innings Dw. Smith c Shami b U. Yadav 0 Da. Bravo b A. Patel 40 K. Pollard c Dhawan b B. Kumar 6 M. Samuels b Shami 112 D. Ramdin c A. Patel b Jadeja 9 Dw. Bravo lbw b Jadeja 0 D. Sammy c&b A. Patel 16 A. Russell b U. Yadav 46 J. Holder c Raina b B. Kumar 11 J. Taylor b Shami 11 S. Benn not out 1 Extras (lb-10 w-9) 19 Total (all out, 48.1 overs) 271 Fall of wickets: 1-1 Dw. Smith,2-27 K. Pollard,3-83 Da. Bravo,4-120 D. Ramdin,5-121 Dw. Bravo,6-165 D. Sammy,7-222 A. Russell,8-239 J. Holder,9-260 J. Taylor,10-271 M. Samuels Bowling B. Kumar 10 - 2 - 25 - 2(w-3) U. Yadav 9 - 0 - 44 - 2(w-1) M. Shami 9.1 - 0 - 72 - 2(w-3) V. Kohli 1 - 0 - 14 - 0 A. Patel 10 - 1 - 26 - 2(w-1) R. Jadeja 9 - 1 - 80 - 2(w-1) Referees Umpire: Ian Gould Umpire: Vineet Kulkarni TV umpire: Anil Chaudhary Match referee: Jeff Crowe Result: India won by 59 runs