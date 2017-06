Sept 29 Scoreboard in the World Cup Twenty20 Super Eights match between Sri Lanka and West Indies in Pallekele on Saturday. West Indies won the toss and chose to bat. West Indies innings J.Charles st Sangakkara b A.Mendis 12 C.Gayle c Sangakkara b Kulasekara 2 M.Samuels c Dishan b Mathews 50 D.Bravo c Dilshan b J.Mendis 40 K.Pollard b A.Mendis 1 A.Russell not out 19 D.Sammy not out 1 Extras (b-1, lb-3) 4 Total (five wickets, 20 overs) 129 Did not bat: D.Ramdin, S.Narine, R.Rampaul, F.Edwards Fall of wickets: 1-16 2-16 3-81 4-90 5-123 Bowling: Mathews 4-0-31-1, Kulasekara 4-0-28-1, Malinga 4-0-26-0, A.Mendis 4-1-12-2, Herath, 2-0-16-0, J.Mendis 2-0-12-1 Sri Lanka innings M.Jayawardene not out 65 T.Dilshan c Ramdin b Rampaul 13 K.Sangakkara not out 39 Extras (b-2, lb-1, w-10) 13 Total (one wicket, 15.2 overs) 130 Did not bat: A.Mathews, J.Mendis, L.Thirimanne, T.Perera, N.Kulasekara, S.Malinga, R.Herath, A.Mendis. Fall of wickets: 1-22 Bowling: Rampaul 4-0-39-1, Edwards 2-0-24-0, Narine 4-0-23-0, Sammy 4-0-28-0, Russell 1-0-11-0, Gayle 0.2-0-2-0 (Editing By Alison Wildey)