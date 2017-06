COLOMBO, Sept 28 Scoreboard from the World Twenty20 Super Eight stage match between Pakistan and South Africa at the R Premadasa Stadium on Friday. South Africa: R. Levi b Ajmal 8 H. Amla c Malik b Arafat 6 J. Kallis c Afridi b Hafeez 12 J.P. Duminy c K. Akmal b Arafat 48 F. Behardienst st K. Akmal b Hafeez 18 AB de Villiers c Nazir b Gul 25 A. Morkel not out 9 R. Peterson not out 3 Extras (lb-2, w-2) 4 Total (6 wickets; 20 overs) 133 Did not bat: J.Botha,D. Steyn,M. Morkel. Fall of wickets: 1-8 2-28 3-28 4-66 5-110 6-123. Bowling: Raza Hasan 3-1-12-0, Yasir Arafat 3-0-25-2, Saeed Ajmal 4-1-26-1, Mohammad Hafeez 4-0-23-2, Shahid Afridi 4-0-26-0, Umar Gul 2-0-19-1. Pakistan: Mohammad Hafeez st de Villiers b Peterson 15 Imran Nazir c de Villiers b Steyn 14 Nasir Ahmed st de Villiers b Peterson 0 Kamran Akmal b Botha 1 Shoaib Malik c Steyn b Kallis 12 Umar Akmal not out 43 Shahid Afridi c A. Morkel b Duminy 0 Yasir Arafat c Duminy b Steyn 3 Umar Gul c Peterson b Steyn 32 Saeed Ajmal not out 4 Extras (b-2, lb-6, w-3, nb-1) 12 Total (8 wickets; 19.4 overs) 136 Did not bat: Raza Hasan. Bowling: Steyn 4-0-22-3, M. Morkel 3.4-0-33-0, Peterson 4-1-15-2, A. Morkel 2-0-26-0, Botha 2-1-10-1, Duminy 2-0-5-1, Kallis 2-0-17-1. (Editing by Amlan Chakraborty)