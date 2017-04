Dec 7 Scoreboard after the first test between New Zealand and West Indies ends in a draw due to rain at University Oval in Dunedin on Saturday. New Zealand first innings (609-9 declared) West Indies first innings (213) West Indies second innings (overnight 443-6) K. Edwards lbw b Sodhi 59 K. Powell c Southee b Boult 14 D. Bravo b Boult 218 M. Samuels c&b Southee 23 S. Chanderpaul lbw b Wagner 1 N. Deonarine c Watling b Anderson 52 D. Ramdin b Sodhi 24 D. Sammy c Sodhi b Southee 80 S. Shillingford c Taylor b Wagner 15 T. Best c Taylor b Wagner 3 S. Gabriel not out 0 Extras: lb-7, b-4, nb-2, w-5 18 Total: (all out 162.1 overs) 507 Fall of wickets: 1-18 2-135 3-178 4-185 5-307 6-363 7-453 8-491 9-507 10-507 Bowling: Southee 29.1-4-101-2, Boult 35-11-81-2 (w-1), Wagner 30-3-112-3 (nb-2), Anderson 14-2-29-1, Sodhi 49-7-155-2, Redmond 5-1-18-0 - - New Zealand second innings P. Fulton c Ramdin b Shillingford 3 H. Rutherford c Gabriel b Shillingford 20 A. Redmond c Deonarine b Shillingford 6 R. Taylor not out 16 B. McCullum c Ramdin b Shillingford 9 C. Anderson not out 20 Extras: w-1, b-1, lb-3 5 Total: (for four wickets, 30 overs) 79 Fall of wickets: 1-3 2-15 3-31 4-44 Bowling: Best 8-1-26-0 (w-1), Shillingford 15-5-26-4, Gabriel 5-1-16-0, Deonarine 2-0-7-0 - - Result: Match drawn - - Remaining fixtures: Dec. 11-15 2nd test, Wellington Dec. 19-23 3rd test, Hamilton (Compiled by Greg Stutchbury; Editing by Peter Rutherford)