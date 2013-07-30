Cricket-Afghanistan wicketkeeper Shahzad fails doping test
April 14 Afghanistan wicketkeeper Mohammad Shahzad has been provisionally suspended after testing positive for a banned substance, the International Cricket Council (ICC) has said.
WELLINGTON, July 30 Fixtures for the cricket World Cup that will be jointly held by Australia and New Zealand from Feb. 14-March 29, 2015: Feb 14 Sri Lanka v New Zealand, Christchurch England v Australia, Melbourne Feb 15 South Africa v Zimbabwe, Hamilton India v Pakistan, Adelaide Feb 16 West Indies v Ireland, Nelson Feb 17 New Zealand v Qualifier 3, Dunedin Feb 18 Bangladesh v Qualifier 2, Canberra Feb 19 Zimbabwe v Qualifier 4, Nelson Feb 20 England v New Zealand, Wellington Feb 21 Pakistan v West Indies, Christchurch Australia v Bangladesh, Brisbane Feb 22 Sri Lanka v Qualifier 2, Dunedin South Africa v India, Melbourne Feb 23 England v Qualifier 3, Christchurch Feb 24 West Indies v Zimbabwe, Canberra Feb 25 Ireland v Qualifier 4, Brisbane Feb 26 Qualifier 2 v Qualifier 3, Dunedin Sri Lanka v Bangladesh, Melbourne Feb 27 South Africa v West Indies, Sydney Feb 28 Australia v New Zealand, Auckland India v Qualifier 4, Perth March 1 England v Sri Lanka, Wellington Pakistan v Zimbabwe, Brisbane March 3 South Africa v Ireland, Canberra March 4 Pakistan v Qualifier 4, Napier Australia v Qualifier 2, Perth March 5 Bangladesh v Qualifier 3, Nelson March 6 India v West Indies, Perth March 7 South Africa v Pakistan, Auckland Zimbabwe v Ireland, Hobart March 8 New Zealand v Qualifier 2, Napier Australia v Sri Lanka, Sydney March 9 England v Bangladesh, Adelaide March 10 India v Ireland, Hamilton March 11 Sri Lanka v Qualifer 3, Hobart March 12 South Africa v Qualifier 4, Wellington March 13 Bangladesh v New Zealand, Hamilton England v Qualifier 2, Sydney March 14 India v Zimbabwe, Auckland Australia v Qualifier 3, Hobart March 15 West Indies v Qualifier 4, Napier Pakistan v Ireland, Adelaide March 18 Quarter-final 1, Sydney March 19 Quarter-final 2, Melbourne March 20 Quarter-final 3, Adelaide March 21 Quarter-final 4, Wellington March 24 Semi-final 1, Auckland March 25 Semi-final 2, Sydney March 29 Final, Melbourne (Compiled by Greg Stutchbury; Editing by Patrick Johnston)
April 14 Afghanistan wicketkeeper Mohammad Shahzad has been provisionally suspended after testing positive for a banned substance, the International Cricket Council (ICC) has said.
CAPE TOWN, April 13 England limited overs captain Eoin Morgan has been unveiled as one of eight "marquee" players for South Africa’s new domestic Twenty20 competition to be played in November and December this year.