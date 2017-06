PAARL, South Africa Jan 19 New Zealand beat South Africa by one wicket in the first one-day cricket international at Boland Park on Saturday.

Scores

South Africa 208 all out (F. du Plessis 57, R. McLaren 33; M. McClenaghan 4-20, K. Williamson 4-22)

New Zealand 209 for nine (J. Franklin 47 not out, B.J. Watling 45; R. McLaren 4-46, R. Kleinveldt 2-37) (Reporting by Michael Todt; Editing by Clare Fallon)