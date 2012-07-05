IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION,
DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO
INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M.,
EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT
GROUP.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT
212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
-------------------- ---- ---------
-----------------
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE WEEK OF 850,000 Aa3/AA-/AA-
AUTHORITY 07/09
BUILDING AID REVENUE BONDS
FISCAL 2013 SERIES S-1
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
METROPOLITAN TRANSPORTATION WEEK OF 500,000 A2/A/A
AUTHORITY, NEW YORK 07/09
MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
REMARK: ROP: 07/13/12
Day of Sale: 07/16
TENNESSEE STATE SCHOOL BOND WEEK OF 427,700 Aa1/AA/AA+
AUTHORITY 07/09
HIGHER EDUCATION FACILITIES SECOND
PROGRAM BONDS
CONSISTING OF:
$021,500M 2012 SERIES A
$104,055M 2012 SERIES B (FEDERALLY
TAXABLE)
$122,145M 2012 REFUNDING SERIES C
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
LAS VEGAS VALLEY WATER DISTRICT WEEK OF 399,000 Aa2/AA+/
GENERAL OBLIGATION - LIMITED TAX 07/09
WATER REFUNDING
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2032 TERM: 2037, 2042
Day of Sale: 07/11
CITY OF AUSTIN, TEXAS WEEK OF 335,900 Aa2/AA/AA-
TRAVIS, WILLIAMSON AND HAYS 07/09
COUNTIES
WATER AND WASTEWATER SYSTEM
REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2012
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 07/11
THE CENTRAL PUGET SOUND REGIONAL WEEK OF 317,000 Aa1/AAA/
TRANSIT AUTHORITY, WASHINGTON 07/09
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/10
MASSACHUSETTS PORT AUTHORITY WEEK OF 284,000 Aa3/AA-/AA
CONSISTING OF: 07/09
SERIES 2012A (AMT)
SERIES 2012B (NON-AMT)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 07/10/2012
Day of Sale: 07/11
CITY OF OAKLAND, CALIFORNIA WEEK OF 211,300 Aa3/A+/
TAXABLE PENSION OBLIGATION BONDS 07/09
SERIES 2012
AA3
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/12
CITY OF LINCOLN, NEBRASKA WEEK OF 208,000 /AA/AA
LINCOLN ELECTRIC SYSTEM 07/09
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 07/11/2012
Day of Sale: 07/13
STATE OF NEW YORK MORTGAGE AGENCY WEEK OF 150,000 Aa1//
HOMEOWNER MORTGAGE REVENUE BONDS 07/09
SERIES 172 (FEDERALLY TAXABLE)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: ROP: 07/10/12
Day of Sale: 07/11
STATE OF WISCONSIN WEEK OF 132,905 Aa1/AA+/AA+
CONSISTING OF: 07/09
$40,000M CLEAN WATER REVENUE BONDS,
2012 SERIES 1
$92,905M CLEAN WATER REVENUE
REFUNDING BONDS, 2012 SERIES 2
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
CITY OF IRVINE WEEK OF 131,445 NR/BBB+/
LIMITED OBLIGATION REVENUE BONDS 07/09
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2029
Day of Sale: 07/10
JEA ST. JOHN'S RIVER POWER SYSTEM WEEK OF 123,040 Aa2/AA-/AA-
REVS, FLORIDA 07/09
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: 10/1/13 - 10/1/2032
ROP: 07/11/12
Day of Sale: 07/12
NORTH CAROLINA HOUSING FINANCE WEEK OF 121,000 Aa2/AA/
AGENCY 07/09
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 07/09/2012
Day of Sale: 07/10
ORLANDO UTILITIES COMMISSION WEEK OF 75,000 Aa2/AA/AA
UTILITY REVENUE BONDS, SERIES 2012A 07/09
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 07/11
VILLAGE OF SCHAUMBURG, ILLINOIS WEEK OF 65,100 Aaa/AA+/
COOK AND DUPAGE COUNTIES 07/09
GENERAL OBLIGATION REFUNDING
SERIES 2012A
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 07/12
MONTANA BOARD OF HOUSING WEEK OF 56,280 Aa3//
SINGLE FAMILY HOMEOWNERSHIP BONDS 07/09
SERIES 2012 A
CONSISTING OF:
$20,065M SERIES A-1 (NON-AMT)
$36,215M SERIES A-2 (AMT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
REMARK: SERIES A-1 DUE: 2012-2024; 27 & 30
SERIES A-2 DUE: 2012-2021 AND 2038
PAC
ROP: 7/10
Day of Sale: 07/11
VIRGINIA RESOURCES AUTHORITY, WEEK OF 56,200 Aaa/AAA/
VIRGINIA 07/09
VIRGINIA POOLED FINANCING,
INFRASTRUCTURE REVENUE
MGR: Morgan Keegan, Memphis
Day of Sale: 07/12
NORTHSIDE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 55,000 Aa1/AA+/
DISTRICT UNLIMITED TAX SCHOOL 07/09
BUILDING
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: Underlying S&P rating: AAA
Day of Sale: 07/10
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF WEEK OF 50,000 //
NEW YORK 07/09
ST. JOHNS UNIVERSITY
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 07/12
LITTLE ELM INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 48,820 Aaa/AAA/
DISTRICT, TEXAS 07/09
UNLIMITED TAX SCHOOL BUIDLING AND
REFUNDING BONDS
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2012-2042
REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA-/AA-
Day of Sale: 07/10
CITY OF GAINESVILLE, FLORIDA WEEK OF 44,590 Aa2/AA/AA-
UTILITIES SYSTEM REVENUE BONDS, 07/09
2012 SERIES A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
VERMONT MUNICIPAL BOND BANK WEEK OF 44,000 /AA+/
(T-E/QSCB) 07/09
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: T-E: 13-32,42
QSCB: 27, 32
Day of Sale: 07/10
PARKING AUTHORITY OF THE CITY OF WEEK OF 41,000 A2/A+/
NEW BRUNSWICK - CITY GUARANTEED 07/09
PARKING REVENUE REFUNDING
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2013-2034
Day of Sale: 07/10
PHOENIX UNION HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 38,000 Baa3/BBB-/
NO. 210 OF MARICOPA COUNTY, 07/09
ARIZONA
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS, PROJECT
OF 2011, TAX-EXEMPT SERIES A (2012)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/10
LANE COMMUNITY COLLEGE, OREGON WEEK OF 38,000 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 07/09
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2013-2024
Day of Sale: 07/11
DODGE CITY, KANSAS WEEK OF 36,715 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 07/09
SERIES A - WATERWORKS & WASTEWATER
UTILITY SYSTEM REFUNDING BONDS
SERIES B - REFUNDING & IMPROVMENT
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/11
GRAPEVINE-COLLEYVILLE INDEPENDENT WEEK OF 32,500 //
SCHOOL DISTRICT, TEXAS 07/09
VARIABLE RATE UNLIMITED TAX SCHOOL
BUILDING BONDS, SERIES 2012B
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 07/10
BETHLEHEM CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 31,000 Aa2//
(NEW YORK) 07/09 EXP/ /
MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
Day of Sale: 07/11
TATUM INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 29,900 /A+/
TEXAS 07/09
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2016-2042
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
CITY OF LITTLE ROCK, ARKANSAS WEEK OF 28,800 Aa3//
SEWER REVENUE BONDS 07/09
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2028 TERM: 2031, 2036, 2042
Day of Sale: 07/11
WHITNEY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 25,515 /A+/
TEXAS 07/09
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2016-2042
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
BIRDVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 22,095 //AA+
DISTRICT, TEXAS 07/09
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2021
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/12
NEW BRAUNFELS, TEXAS WEEK OF 22,000 //
COMBINATION TAX AND LIMITED PLEDGE 07/09
REVENUE CO'S, SERIES 2012
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 07/09
LUCAS COUNTY, OHIO WEEK OF 20,385 //
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 07/09
BOND ANTICIPATION NOTES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/10
NORWALK GENERAL OBLIGATION WEEK OF 19,785 Aaa/AAA/
REFUNDING BONDS SERIES 2012 07/09
CONNECTICUT
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2029
Day of Sale: 07/10
SHALLOWATER INDPENDENT SCHOOL WEEK OF 19,515 //
DISTRICT 07/09
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2012
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/11
CITY OF EL MIRAGE, ARIZONA WEEK OF 18,210 A1/A+/
GENERAL OBLIGATION AND GENERAL 07/09
OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/11
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 16,490 Baa3/BBB-/
REVENUE BONDS, LAKE FOREST COLLEGE 07/09
$ 16,255M REVENUE BONDS LAKE FOREST
COLLEGE, SERIES 2012A
$235,000M TAXABLE REVENUE BONDS
LAKE FOREST COLLEGE, SERIES 2012B
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/12
LOS ANGELES COUNTY SCHOOLS WEEK OF 15,800 /AA-/
REGIONALIZED BUSINESS SERVICES 07/09
CORPORATION, CERTIFICATES OF
PARTICIPATION
2012 REFUNDING SERIES A-1
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/11
CITY OF SCOTTSBORO, ALABAMA WEEK OF 15,365 /A+/
WATER, SEWER AND GAS BOARD 07/09
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 07/10
UPPER MOHAWK VALLEY REGIONAL WATER WEEK OF 14,205 A1/A+/
FINANCE AUTHORITY, NEW YORK 07/09 EXP/EXP/
MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
Day of Sale: 07/11
CITY OF HANFORD, CALIFORNIA WEEK OF 12,500 //
WASTEWATER REVENUE REFUNDING BONDS 07/09
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2012-2033
INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
Day of Sale: 07/11
ANNE ARUNDEL COUNTY, MARYLAND WEEK OF 12,420 A2//
ECONOMIC DEVELOPMENT REFUNDING-ANNE 07/09
ARUNDEL COMMUNITY COLLEGE PROJECT
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2014-2028
Day of Sale: 07/12
CITY OF BIG SPRING, TEXAS WEEK OF 12,000 /A+/
COMBINATION TAX AND SURPLUS REVENUE 07/09
CERTIFICATES OF OBLIGATION
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 07/09
LORAINE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 12,000 /A+/
TEXAS 07/09
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2032
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
STATE PUBLIC BUILDING AUTHORITY WEEK OF 11,595 //
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA 07/09
JEFFERSON COUNTY-DUBOIS AREA
VOCATIONAL TECHNICAL SCHOOL REVENUE
BONDS, SERIES OF 2012
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 9,340 Aa2/NR/AA+
ADMINISTRATION 07/09
MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING AND
COMMUNITY DEVELOPMENT
HOUSING REVENUE BONDS
SERIES 2012A (NON-AMT)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
CITY OF AVON, OHIO WEEK OF 9,300 Aa1//
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 07/09
SERIES 2012B
BANK QUALIFIED
MGR: Huntington Investment Company, Columbus
SERIAL: 2013-2037
Day of Sale: 07/10
DENVER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,060 //
TEXAS 07/09
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2019
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
BOARD OF EDUCATION OF PROVO CITY WEEK OF 9,050 //
SCHOOL DISTRICT, UTAH 07/09
***TAXABLE***
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
REMARK: 6/15/13 - 6/15/17
Aaa (UT State Guaranty)/
Aa2 underlying
CRESSKILL BOROUGH BOARD OF WEEK OF 9,010 /AA/
EDUCATION 07/09
BERGEN COUNTY, NEW JERSEY
SCHOOL REFUNDING BONDS, SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: Bank Qualified
02/01/2013 - 2025
Day of Sale: 07/11
COMMUNITY HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,875 /AA+/
NO. 233 COOK COUNTY, ILLINOIS 07/09
(HOMEWOOD-FLOSSMOOR) GENERAL
OBLIGATION LIMITED SCHOOL BONDS,
SERIES 2012
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 07/12
BOROUGH OF WEST READING BERKS CO WEEK OF 7,560 //
PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION 07/09
SERIES OF 2012 BANK QUALIFIED
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
TOWN OF LEXINGTON, SOUTH CAROLINA WEEK OF 7,240 A1/AA-/
WATERWORKS & SEWER SYSTEM REVENUE 07/09
REFUNDING BONDS
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2014-2032
Day of Sale: 07/10
MIDLOTHIAN INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 7,000 //
DISTRICT, TEXAS 07/09
UNLIMITED TAX REFUNDING
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL: A+
Day of Sale: 07/12
JIM THORPE AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,725 //
CARBON COUNTY PENNSYLVANIA 07/09
BANK QUALIFIED
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 07/11
THE BOARD OF EDUCATION OF THE WEEK OF 6,180 //
BOROUGH OF MOUNT EPHRAIM, 07/09
NEW JERSEY
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 07/12
COFFEYVILLE COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 5,475 //
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 07/09
REFUNDING BONDS
KANSAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2025
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 07/12
COALINGA-HURON JOINT USD WEEK OF 5,200 A1/NR/
GENERAL OBLIGATION BONDS 07/09
$2,700M QSCB SERIES 2012D
$2,300M BANK QUALIFIED 2012E
$200M TAXABLE 2012F
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/10
ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 5,195 /A+/
DISTRICT 07/09
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2012A
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2013-2030
Day of Sale: 07/12
BLANCO COUNTY, TEXAS WEEK OF 4,110 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 07/09
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2029
Day of Sale: 07/09
KLONDIKE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 4,000 /A+/
DISTRICT, TEXAS 07/09
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
************BANK QUALIFIED*********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
NORTHERN PALM BEACH COUNTY WEEK OF 3,785 /BBB/
IMPROVEMENT DISTRICT, FLORIDA 07/09
WATER CONTROL AND IMPROVEMENT
REFUNDING BONDS, SERIES 2012
MGR: Morgan Keegan, Memphis
Day of Sale: 07/10
LOOP INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,600 //
TEXAS 07/09
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
WEST TRAVIS COUNTY WEEK OF 3,395 //
MUNICIPAL UTILITY DISTRICT #6, 07/09
TEXAS
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2012
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 07/10
SHAKER HEIGHTS CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,220 //
OHIO 07/09
SCHOOL FACILITIES IMPROVEMENT NOTES
SERIES 2012
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/12
TOWN OF WESTFIELD WEEK OF 2,695 /AA+/
COUNTY OF UNION, NEW JERSEY 07/09
$2,170M GENERAL IMPROVEMENT
REFUNDING BONDS (SERIES 2012)
$ 525M SWIMMING POOL UTILITY
REFUNDING BONDS (SERIES 2012)
*************BANK QUALIFIED********
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/10
MELISSA INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 2,490 Aaa//
DISTRICT, TEXAS 07/09
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2026
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: A1
Day of Sale: 07/12
COALINGA-HURON JOINT USD WEEK OF 2,400 A1/NR/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 07/09
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
Day of Sale: 07/10
MILLER COUNTY NURSING HOME DISTRICT WEEK OF 1,700 /NR/
GENERAL OBLIGATION BONDS 07/09
MISSOURI
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2031
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 07/11
VIRGINIA RESOURCES AUTHORITY, WEEK OF 1,645 Aa2/AA/
VIRGINIA 07/09
STATE MORAL OBLIGATION (AMT)
MGR: Morgan Keegan, Memphis
Day of Sale: 07/12
ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 602 //
DISTRICT 07/09
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2012B
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2020-2026
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL S&P: A+
Day of Sale: 07/12
----------------------
Expected volume excluding daily issues: 5,370,927 (in 000's)