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THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 900,000 Aa2/AA-/AA
CALIFORNIA LIMITED PROJECT REVENUE 07/23
$800MM SERIES G TAX EXEMPT NON AMT
$100MM SERIES H 2012 TAXABLE
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: ROP: 7/25
Day of Sale: 07/26
CITIES OF DALLAS & FORT WORTH TEXAS WEEK OF 381,090 A1/A+/A+
DALLAS/FORT WORTH INTERNATIONAL 07/23
JOINT REVENUE IMPROVEMENT BONDS
SERIES 2012D (AMT)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 07/25
LOS ANGELES DEPARTMENT OF WATER WEEK OF 322,000 Aa2/AA/AA
AND POWER, CALIFORNIA 07/23
MGR: Wachovia Bank, National Association, New Yorkk
REMARK: TERMS
Day of Sale: 07/24
STATE OF MISSISSIPPI WEEK OF 280,120 Aa2/AA+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 07/23
SERIES 2012
$78,720M STATE OF MISSISSIPPI
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2012D (SIFMA INDEX)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: (M/F)
VIRGINIA SMALL BUSINESS FINANCING WEEK OF 261,295 NR/BBB-/BBB-
AUTHORITY SENIOR LIEN REVENUE BONDS 07/23
SERIES 2012
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
NEW YORK UNIVERSITY HOSPITALS WEEK OF 250,000 A3/A-/A-
CENTER TAXABLE BONDS, SERIES 2012A 07/23 EXP/ /EXP
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
NORTH EAST INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 217,580 Aa1/AA-/
DISTRICT, TEXAS 07/23
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2042
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/26
HARRIS COUNTY, TEXAS WEEK OF 199,000 Aa3/AA-/
TOLL ROAD SENIOR LIEN REVENUE 07/23
REFUNDING BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2017 TERM: 2021
Day of Sale: 07/25
FORT BEND GRAND PARKWAY TOLL WEEK OF 153,000 Aa1/AA+/
ROAD AUTHORITY, TEXAS 07/23
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/23
MONTGOMERY COUNTY HIGHER WEEK OF 141,025 NR/A/A
EDUCATION AND HEALTH AUTHORITY 07/23
HOSPITAL REVENUE BONDS,
SERIES A OF 2012
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
CITY OF NEW ORLEANS WEEK OF 120,000 A3/BBB/A-
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 07/23
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2012-2033
Day of Sale: 07/24
WAKE FOREST UNIVERSITY, WEEK OF 110,000 Aa3/AA/
NORTH CAROLINA 07/23
REVENUE BONDS
*******TAXABLE ISSUE************
MGR: Wachovia Bank, National Association, Charlottew
REMARK: SERIAL/TERMS
JACKSONVILLE ELECTRIC AUTHORITY WEEK OF 109,000 Aa3/A+/AA-
ELECTRIC SYSTEM SUBORDINATED 07/23
REVENUE BONDS, FLORIDA
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 7/25/12
Day of Sale: 07/26
ISSAQUAH SCHOOL DISTRICT NO. 411, WEEK OF 95,950 //
WASHINGTON 07/23
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
AND REFUNDING BONDS
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2012-2027
Day of Sale: 07/24
DEPARTMENT OF WATER AND POWER OF WEEK OF 91,080 Aa2/AA/AA
THE CITY OF LOS ANGELES 07/23
WATER SYSTEM REVENUE BONDS
2012 SERIES C
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 07/25
NORTHSIDE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 88,345 VMIG 1//F1+
DISTRICT 07/23
TEXAS
VARIABLE RATE SCHOOL BUILDING
SERIES 2010 (2012 REMARKETING)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/26
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT WEEK OF 65,785 Baa3//
FINANCE AGENCY REVENUE BONDS 07/23
MERRIMACK COLLEGE ISSUE,
SERIES 2012A
MGR: M&T Securities, Inc., Baltimore
SERIAL: 2013-2022 TERM: 2027, 2032, 2042
PITTSBURGH UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 60,000 Aa3/NR/NR
CALIFORNIA 07/23
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 07/24
CALIFORNIA RIVERSIDE UNIFIED SCHOOL WEEK OF 50,000 //
DISTRICT 07/23
FINANCE AUTHORITY REVENUE REFUDNING
BONDS
$40MM SERIES 2012A
$10MM SERIES 2012B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/26
PENNSYLVANIA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 47,785 Aa2/NR/NR
RENTAL HOUSING REFUNDING BONDS 07/23
SERIES 2012 (SECTION 8 ASSISTED)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
NEW YORK STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 45,500 Aa2/NR/NR
AGENCY AFFORDABLE HOUSING REVENUE 07/23
BONDS, 2012 SERIES B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
DOUGLAS COUNTY PUBLIC UTILITY WEEK OF 43,580 //
DISTRICT, WASHINGTON 07/23
WELLS HYDROELECTRIC REVENUE AND
REFUNDING
***************TAXABLE*************
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2013-2018
Day of Sale: 07/26
MISSOURI DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 42,955 /AA-/AA
BOARD CULTURAL FACILITIES REVENUE 07/23
BONDS (THE NELSON GALLERY
FOUNDATION), SERIES 2012A
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2013-2024
Day of Sale: 07/25
JOPLIN SCHOOLS, MISSOURI WEEK OF 35,000 /AA+/
GENERAL OBLIGATION SCHOOL BUILDING 07/23
BONDS (MISSOURI DIRECT DEPOSIT
PROGRAM), SERIES 2012
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2014-2032
REMARK: (PROGRAM RATING) A+ UNDERLYING
Day of Sale: 07/24
DOUGLAS COUNTY PUBLIC UTILITY WEEK OF 32,080 //
DISTRICT NO. 1, WASHINGTON 07/23
ELECTRIC DISTRIBUTION SYSTEM
REVENUE AND REFUNDING
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2013-2041
Day of Sale: 07/26
ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 31,495 NR//
HENRICO COUNTY, VIRGINIA 07/23
RESIDENTIAL CARE FACILITY REVENUE
REFUNDING BONDS, SERIES 2012
VIRGINIA UNITED METHODIST HOMES INC
MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond
SERIAL: 2013-2027
Day of Sale: 07/25
INGLEWOOD PUBLIC FINANCE AUTHORITY WEEK OF 31,026 Baa1//
LEASE REVENUE BONDS, SERIES 2012 07/23
CURRENT INTEREST REFUNDING BONDS
CONVERTIBLE CAPITAL APPRECIATION
REFUNDING BONDS
CAPITAL APPRECIATION BONDS
MGR: Rice Financial Products Company, New York
CITY OF WESTMINSTER, COLORADO WEEK OF 28,930 A//
WESTMINSTER ECONOMIC DEVELOPMENT 07/23
AUTHORITY
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2012-2028
Day of Sale: 07/24
ROCHESTER COMMUNITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 28,815 /AA-/
MICHIGAN 07/23
2012 REFUNDING BONDS
COUNTIES OF OAKLAND & MACOMB
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
Day of Sale: 07/24
BIRDVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 22,095 /AAA/AAA
DISTRICT,TEXAS UNLIMITED TAX 07/23
REFUNDING
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2021
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYINGS&P/FITCH: AA/AA+
Day of Sale: 07/24
WESTCHESTER COUNTY GENERAL WEEK OF 21,000 Aaa/AAA/AAA
OBLIGATION REFUNDING BONDS 07/23
NEW YORK
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 07/25
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES WEEK OF 20,000 //
DEVELOPMENT AUTHORITY 07/23
LIMITED OBLIGATION REVENUE BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2024
Day of Sale: 07/26
MICHIGAN FINANCE AUTHORITY LOCAL WEEK OF 20,000 //
GOVERNMENT LOAN PROGRAM REFUNDING 07/23
REVENUE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATINGS TBD
Day of Sale: 07/25
HURST, TEXAS WEEK OF 19,740 Aa2/AA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND 07/23
IMPROVEMENT BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/25
STEPHENVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 17,425 /AAA/
DISTRICT, TEXAS UNITED TAX SCHOOL 07/23
BUILDING 12B
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2019-2037
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/26
COMMUNITY COLLEGE DISTRICT #536 WEEK OF 16,385 /AA/
ILLINOIS (LEWIS & CLARK COMMUNITY 07/23
COLLEGE)
COUNTIES OF MADISON, JERSEY
MACOUPIN, CALHOUN, MORGAN, SCOTT &
GREENE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/24
ST. CLAIR COUNTY, ALABAMA WEEK OF 15,000 Aa3//
LIMITED TAX WARRANTS 07/23
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2012-2029
Day of Sale: 07/25
DIXON, CALIFORNIA WEEK OF 15,000 /A+/
UNIFIED SCHOOL DISTRICT GENERAL 07/23
OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2012
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2027 TERM: 2030, 2044
Day of Sale: 07/24
LEE'S SUMMIT, MISSOURI WEEK OF 11,250 //
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY 07/23
SPECIAL ASSESSMENT & SALES TAX
REVENUE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/26
LIBERTY GENERAL OBLIGATION WEEK OF 10,395 NR/AA-/
REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS 07/23
MISSOURI
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2022 TERM: 2026, 2030
Day of Sale: 07/25
SUSQUEHANNA TOWNSHIP SCHOOL WEEK OF 9,995 Aa2//
DISTRICT DAUPHIN COUNTY 07/23
PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION
BONDS SERIES OF 2012 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2025
Day of Sale: 07/23
FOX CHAPEL AUTHORITY WEEK OF 9,840 //
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA 07/23
WATER REVENUE BONDS, SERIES OF 2012
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
REMARK: *Bank Qualified*
Day of Sale: 07/24
SPRINGFIELD TOWNSHIP SCHOOL WEEK OF 9,650 Aa2//
DISTRICT MONTGOMERY COUNTY 07/23
PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION
BONDS SERIES A OF 2012
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2012-2030
Day of Sale: 07/25
NORTHWEST HARRIS COUNTY WEEK OF 9,270 //
MUNICIIPAL UTILITY DISTRICT 07/23
NO. 16, TEXAS
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2012-2030
Day of Sale: 07/25
CITY OF WYLIE, TEXAS WEEK OF 9,170 Aa3/A+/
(COLLIN COUNTY) 07/23
$7,570,000 GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2012
$1,600,000 PUBLIC PROPERTY
CONTRACTUAL OBLIGATIONS,
SERIES 2012
MGR: BOSC, Inc., Richardson
REMARK: BANK QUALIFIED
G.O 2/15/2013-2016, 2026-2029
PPCOB - 2/15/2013-2032
Day of Sale: 07/23
WELD COUNTY SCHOOL DISTRICT NO. WEEK OF 9,150 Aa2//
RE-E(J), COLORADO 07/23
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
*************BANK QUALIFIED********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2014-2019
REMARK: STATE INTERCEPT RATING
Day of Sale: 07/25
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 8,110 /BBB-/
DISTRICT NO. 5, TEXAS 07/23
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
************BANK QUALIFIED*********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2025
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 07/23
CHEROKEE COUNTY, KANSAS WEEK OF 8,000 NR/A/
UNIFIED SCHOOL DISTRICT #508 07/23
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2032
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 07/25
THE WATERWORKS BOARD OF THE WEEK OF 7,000 /A+/
CITY OF MOULTON, ALABAMA 07/23
WATER REVENUE BONDS
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2012-2037
Day of Sale: 07/26
SADDLE BROOK BOARD OF EDUCATION WEEK OF 6,565 /AA-/
BERGEN COUNTY, NEW JERSEY 07/23
REFUNDING SCHOOL BONDS, SERIES 2012
TAX EXEMPT AND TAXABLE
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/24
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 6,455 /BBB-/
DISTRICT NO. 284, TEXAS 07/23
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 07/24
MOBILE COUNTY, ALABAMA WEEK OF 5,615 Aa2/AA-/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 07/23
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2015-2024
Day of Sale: 07/25
CITY OF WILLOW PARK, TEXAS WEEK OF 5,450 /AA-/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 07/23
BANK QUALIFIED
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2013-2023
Day of Sale: 07/24
CITY OF ALVARADO, TEXAS WEEK OF 4,900 //
CERTIFICATES OF OBLIGATION 07/23
SERIES 2012
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 07/23
GULL LAKE COMMUNITY SCHOOLS WEEK OF 4,890 /AA-/
MICHIGAN 2012 SCHOOL BUILDING AND 07/23
SITE
KALAMAZOO, BARRY & CALHOUN COUNTIES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
BANK QUALIFIED
Day of Sale: 07/24
SPRINGTOWN, TEXAS WEEK OF 4,875 A2//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 07/23
SERIES 2012
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 07/25
MOUNT JOY BOROUGH AUTHORITY WEEK OF 4,400 /A/
LANCASTER COUNTY PENNSYLVANIA 07/23
GUARANTEED SEWER REVENUE BONDS
SERIES OF 2012 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2032
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 07/24
CONNECTICUT REGIONAL SCHOOL WEEK OF 4,000 Aa1/NR/
DISTRICT #5 07/23
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 07/26
BARBER COUNTY, KANSAS WEEK OF 4,000 NR/A/
PBC REVENUE BONDS 07/23
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2023 TERM: 2027
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 07/26
COLTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,000 NR/NR/
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO 2 07/23
SPECIAL TAX REFUNDING 2012A
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
HENRY COUNTY PWSD #3 WEEK OF 3,510 /A+/
REVENUE BONDS 07/23
BANK QUALIFIED
MISSOURI
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2026
Day of Sale: 07/23
ANNA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,500 /AAA/
TEXAS 07/23
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
**********BANK QUALIFIED******
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2018-2032
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: A+
Day of Sale: 07/25
WEST EARL TOWNSHIP LANCASTER COUNTY WEEK OF 3,160 /AA/
PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION 07/23
BONDS SERIES OF 2012
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2012-2026
Day of Sale: 07/23
GLADEWATER, TEXAS GENERAL WEEK OF 2,140 //
OBLIGATION REFUNDING BONDS 07/23
SERIES 2012
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 07/25
FRANKLIN LOCAL SCHOOL DISTRICT OHIO WEEK OF 2,140 //
REFUNDING BONDS SERIES 2012 07/23
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
REMARK: 12-19, 22-31 CABS: 20-21
Day of Sale: 07/24
HARRIS COUNTY #222, TEXAS WEEK OF 1,740 A2//
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 07/23
REFUNDING BONDS, SERIES 2012
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 07/25
MILLER COUNTY, MISSOURI WEEK OF 1,700 /NR/
NURSING HOME GENERAL OBLIGATION 07/23
BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2031
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 07/24
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