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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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NEW YORK CITY TRANSITIONAL WEEK OF 850,000 Aa1/AAA/AAA
FINANCE AUTHORITY 08/06
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP 8/6/12 & 8/7/12
Day of Sale: 08/08
CITY OF CHICAGO WEEK OF 729,040 A2/A-/A-
CHICAGO O'HARE INTERNATIONAL 08/06
AIRPORT
GENERAL AIRPORT SENIOR LIEN REVENUE
REFUNDING BONDS
$445,910M SERIES 2012A (AMT)
$251,000M SERIES 2012B (AMT)
$32,130M SERIES 2012C (NON-AMT)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: A: 13-32
B: 13-32
C: 14-18
Day of Sale: 08/08
NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 630,000 B3/B/
AUTHORITY SPECIAL FACILITY REVENUE 08/06
CONTINENTAL AIRLINES PROJECT (AMT)
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
TERM: 2019, 2023, 2029
Day of Sale: 08/09
METROPOLITAN ST. LOUIS SEWER WEEK OF 225,000 Aa1/AAA/AA+
DISTRICT, MISSOURI 08/06
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP 8/8/2012
Day of Sale: 08/09
STATE OF MISSISSIPPI WEEK OF 203,935 Aa2/AA/AA+
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 08/06
REFUNDING
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2025
Day of Sale: 08/09
INDIANA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 188,275 //
FIRST LIEN WASTEWATER UTILITY 08/06
REVENUE BONDS
SERIES 2012A (CWA AUTHORITY
PROJECT)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: A1/AA/(M/S)
CLEVELAND STATE UNIVERSITY WEEK OF 153,240 A1/A+/
(A STATE UNIVERSITY OF OHIO) 08/06
GENERAL RECEIPTS BONDS SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/07
CITY OF FORT WORTH, TEXAS WEEK OF 139,625 //
GENERAL PURPOSE REFUNDING AND
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2012
MGR: Loop Capital Markets, New York
REMARK: Ratings: TBD/-/TBD
INDIANA FINANCE AUTHORTY WEEK OF 137,545 Aaa/AAA/AAA
STATE REVOLVING FUND PROGRAM 08/06
MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
REMARK: ROP 8/7/2012
Day of Sale: 08/08
UNIFIED GOVERNMENT OF WYANDOTTE WEEK OF 109,290 A2/A+/A+
COUNTY 08/06
KANSAS CITY, KANSAS
BOARD OF PUBLIC UTILITIES
UTILITY SYSTEM REFUNDING REVENUE
BONDS
SERIES 2012-A
MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago
Day of Sale: 08/07
NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 104,000 B3/B-/
AUTHORITY SPECIAL FACILITY REVENUE 08/06
REFUNDING
UNSECURED - CONTINENTAL AIRLINES
PROJECT (AMT)
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
TERM: 2032
Day of Sale: 08/07
METROPOLITAN ATLANTA RAPID TRANSIT WEEK OF 100,000 Aa2/AAA/
AUTHORITY (GEORGIA) 08/06
VARIABLE RATE SALES TAX REVENUE
BONDS (SECOND INDENTURE SERIES)
SERIES 2000 A
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/06
COUNTY OF COOK SALES TAX REV, WEEK OF 100,000 /AAA/
ILLINOIS 08/06
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
REMARK: Serials/Terms
ROP Exp 8/7/2012
Day of Sale: 08/08
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 94,000 /BBB/BBB+
FACILITIES AUTHORITY - LA SALLE 08/06
UNIVERSITY
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/07
UNITED STATES STEEL CORPORATION WEEK OF 93,995 B1/BB/BB-
$29MM INDIANA FINANCE AUTHORITY 08/06
ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT REVENUE
BONDS, SERIES 2012
$24,995M ALLEGHENY COUNTY
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY
ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT REVENUE
BONDS
SERIES 2012
$40MM (UNITED STATES STEEL
CORPORATION PROJECT)
SOUTHWESTERN ILLINOIS DEVELOPMENT
AUTHORITY ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT
REVENUE BONDS, SERIES 2012
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE WEEK OF 75,680 Aa3/AA-/AA-
AGENCY 08/06
$35,060M HOUSING BONDS
2012 SERIES A (NON-AMT)
$40,615M HOUSING BONDS
2012 SERIES B (NON-AMT)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: SERIES A: 12-22; 27, 31
SERIES B: 13-22; 27, 31, 42, 53
Day of Sale: 08/08
CHAFFEY COMMUNITY COLLEGE DISTRICT, WEEK OF 59,825 Aa2/AA/
CALIFORNIA 08/06
GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES
2012 D AND GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/08
FLORIDA MUNI LOAN COUNCIL WEEK OF 59,560 //A
08/06 / /EXP
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
Day of Sale: 08/07
CITY OF SUFFOLK, VIRGINIA WEEK OF 58,000 Aa2/AA+/AA+
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/08
MILPITAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 55,000 Aa2/AA-/
GENERAL OBLIGATION ELECTION 08/06
SERIES 2012A
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2037
Day of Sale: 08/07
LANSING COMMUNITY COLLEGE DISTRICT, WEEK OF 49,000 Aa2/AA/
MICHIGAN 08/06
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/07
WESTERN MINNESOTA MUNICIPAL POWER WEEK OF 48,000 Aa3//AA-
AGENCY POWER SUPPLY REVENUE 08/06
REFUNDING
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2024-2030
Day of Sale: 08/08
BOARD OF TRUSTEES OF OAKLAND WEEK OF 45,030 A1//
UNIVERSITY 08/06
GENERAL REVENUE BONDS
SERIES 2012
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2015-2027 TERM: 2032, 2037, 2042
Day of Sale: 08/09
MARYLAND COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 44,000 Aa2//AA
ADMINISTRATION (TAXABLE) 08/06
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP 8/7/2012
Day of Sale: 08/08
WYLIE, TEXAS WEEK OF 43,000 Aaa//
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT COLLIN 08/06
COUNTY UNLIMITED SCHOOL TAX
BUILDING & REFUNDING
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: Underlying Rating Aa3
Day of Sale: 08/07
CITY OF CHARLESTON REV, SOUTH WEEK OF 41,990 Aa1/AAA/AA+
CAROLINA 08/06
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: Remarketing
Day of Sale: 08/07
CAMERON COUNTY, TEXAS WEEK OF 40,000 A1/A+/AA-
REVENUE & TAX BONDS, SERIES 2012 08/06
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/08
RIVERSIDE PUBLIC FINANCE AUTHORITY WEEK OF 39,295 NR/A+/AA-
LEASE REVENUE REFUNDING BONDS, 08/06
SERIES 2012A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2013-2033
Day of Sale: 08/07
COUNTY OF ORANGE, NEW YORK WEEK OF 37,995 Aaa//
REFUNDING SERIAL BONDS - 2012 B 08/06
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/07
FORT WORTH, TEXAS WEEK OF 32,065 Aa1/AA/AA+
WATER & SEWER SYSTEM REVENUE 08/06
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
LEE COUNTY, FLORIDA WEEK OF 28,445 Aa3/AA/AA-
WATER AND SEWER REFUNDING REVENUE 08/06
BONDS
SERIES 2012 AB
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
PENN HILLS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 27,715 A3//
$3,845M GENERAL OBLIGATION BONDS 08/06
SERIES 2012A REFUNDING
$4,790M TAXABLE GENERAL OBLIGATION
SERIES 2012B REFUNDING
$19,080M PENN HILLS SCHOOL DISTRICT
GENERAL OBLIGATION, SERIES 2012C
PENNSYLVANIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: A: 12-15
B: 22 & 40
C: 22 & 42
Day of Sale: 08/07
PLAINEDGE UNION FREE SCHOOL WEEK OF 26,185 //
DISTRICT, NEW YORK 08/06
MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
Day of Sale: 08/07
TOWN OF HAMDEN, CONNECTICUT WEEK OF 24,705 A2/A/A-
GENERAL OBLIGATION BONDS 08/06
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 08/07
CITY OF FAIRVIEW PARK, OHIO WEEK OF 21,500 Aa2//
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 08/06
MGR: Huntington Investment Company, Columbus
LANCASTER INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 18,011 Aa3/AA-/
DISTRICT, TEXAS 08/06
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2015-2022
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: Underlying ratings: A3/A/
Day of Sale: 08/07
WISCONSIN HEALTH AND EDUCATIONAL WEEK OF 15,880 /BBB+/
FACILITIES AUTHORITY 08/06
REVENUE BONDS, SERIES 2012A
MGR: Ziegler, Chicago
KENOSHA GENERAL OBLIGATION WEEK OF 10,980 Aa2/AA/
PROMISSORY NOTES, SERIES 2012B 08/06
WISCONSIN
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2022
Day of Sale: 08/06
ASPEN VALLEY HOSPITAL DISTRICT WEEK OF 10,585 Baa2//
PITKIN COUNTY, COLORADO 08/06
REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
SERIAL: 2017-2025 TERM: 2030, 2033
Day of Sale: 08/07
UPPER MERION SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 Aa2//
MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA 08/06
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2012
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2024
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 08/06
RIDLEY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,305 /AA-/
DELAWARE COUNTY, PENNSYLVANIA 08/06
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2012
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2012-2027
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 08/09
KINGSBRIDGE MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 9,170 //
DISTRICT 08/06
TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2012
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 08/06
DEL VALLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,985 //
DISTRICT 08/06
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2012
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2013-2030 CABS: 2022
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: BANK QUALIFIED
UL: NAF/AA-/NAF
Day of Sale: 08/08
MILLVILLE, NEW JERSEY WEEK OF 8,005 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 08/06
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2020
REMARK: Bank Qualified
Underlying S&P rating: A+
Day of Sale: 08/08
BELL COUNTY REVENUE REFUNDING, WEEK OF 7,830 //
TEXAS 08/06
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
STONY BROOK REGIONAL SEWERAGE WEEK OF 7,285 /AA/
AUTHORITY (PRINCETON, NEW JERSEY) 08/06
REVENUE REFUNDING BONDS (SERIES
2012)
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 08/09
MIDDLE SMITHFIELD TOWNSHIP WEEK OF 5,795 //
MONROE COUNTY, PENNSYLVANIA 08/06
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2012
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2012-2039
Day of Sale: 08/07
TRINITY RIVER AUTHORITY OF TEXAS WEEK OF 5,645 /AA-/
TEN MILE CREEK SYSTEM 08/06
REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2012
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
Day of Sale: 08/07
TOWN OF FAIRVIEW, TEXAS WEEK OF 4,725 Aa2/AA-/
(COLLIN COUNTY) 08/06
$1,645M COMBINATION TAX AND LIMITED
SURPLUS REVENUE CERTIFICATES OF
OBLIGATION, SERIES (2012A)
BANK QUALIFIED
$3,080M COMBINATION TAX AND LIMITED
SURPLUS REVENUE CERTIFICATES OF
OBLIGATION, SERIES 2012B (TAXABLE)
MGR: BOSC, Inc., Richardson
REMARK: BANK QUALIFIED: 13-32
TAXABLES: 13-32
THE PEQUANNOCK RIVER BASIN REGIONAL WEEK OF 4,495 A1//
SEWERAGE AUTHORITY 08/06
SEWER REVENUE REFUNDING BONDS (2012
SERIES N)
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 08/07
MOORE'S CROSSING MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 3,385 NR/NR/
DISTRICT, TEXAS 08/06
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 08/07
ROCKWALL ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 2,440 //
CORPORATION 08/06
SALES TAX REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2012
TEXAS
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2013-2019
REMARK: UL: NAF/A-/NAF
Day of Sale: 08/07
LAMAR COUNTY, TEXAS WEEK OF 2,130 Aa3/NR/NR
LIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 08/09
SULPHUR SPRINGS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 1,680 /A-1+/
DISTRICT, TEXAS 08/06
UNLIMITED TAX
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 08/06
SUBLIMITY FIRE DISTRICT, OREGON WEEK OF 1,370 //
GENERAL OBLIGATION AND REFUNDING 08/06
BANK QUALIFIED
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2013-2026
Day of Sale: 08/08
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Expected volume excluding daily issues: 4,862,631 (in 000's)