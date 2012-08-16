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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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NEW YORK STATE THRUWAY AUTHORITY WEEK OF 480,165 NR/AAA/AA
STATE PERSONAL INCOME TAX REVENUE 08/20
BONDS (TRANSPORTATION) SERIES 2012A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE WEEK OF 316,000 NR/BBB-/NR
PROPERTIES, LLC (TRLPS) OBLIGATED 08/20
GROUP
SENIOR AIRPORT FACILITIES REVENUE
AND REFUNDING BONDS
SERIES 2012A AND 2012B - AMT
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 08/23
ARIZONA HEALTH FACILITIES AUTHORITY WEEK OF 294,485 NR/BBB+/NR
HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS 08/20
SERIES 2012A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
IRVINE RANCH WATER DISTRICT, WEEK OF 257,000 //
CALIFORNIA 08/20
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/23
LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN WEEK OF 250,000 Aa2/AAA/
TRANSPORTATION AUTHORITY 08/20
PROPOSITION A FIRST TIER SENIOR
SALES TAX REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2013-A *7 MONTH FORWARD
SETTLEMENT*
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/22
HARRIS COUNTY CULTURAL EDUCATION WEEK OF 202,955 NA/A-/NA
FACILITIES FINANCE CORPORATION 08/20
MEDICAL FACILITIES MORTGAGE REVENUE
REFUNDING BONDS (BAYLOR COLLEGE OF
MEDICINE) SERIES 2012A
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2013-2027 TERM: 2032, 2037, 2046
Day of Sale: 08/22
EL CAMINO COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 180,813 Aa1/AA/
DISTRICT 08/20
GENERAL OBLIGATION BONDS, ELECTION
OF 2002 SERIES 2012C
2012 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: CIBS&CABS
Day of Sale: 08/23
BAY AREA TOLL AUTHORITY, CALIFORNIA WEEK OF 180,000 Aa3/AA/AA-
(REMARKETING) 08/20
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/23
SANGER TEXAS INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 180,000 /NR/
CORPORATION, TEXAS 08/20
SERIES 2012B
MGR: Morgan Keegan, Memphis
TERM: 2038
Day of Sale: 08/22
COLORADO HEALTH FACILITIES WEEK OF 155,745 NR/BBB-/BBB+
AUTHORITY REVENUE & REFUNDING BONDS 08/20
SERIES 2012A,B&C
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 08/23
WEST VALLEY-MISSION COMMUNITY WEEK OF 150,375 Aa1/AA/
COLLEGE DISTRICT 08/20
GENERAL OBLIGATION BONDS, ELECTION
OF 2012 SERIES 2012A & 2012
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/21
KING COUNTY, WASHINGTON WEEK OF 144,370 //
CONSISTING OF: 08/20
$63,765M SEWER REVENUE REFUNDING
BONDS, 2012 SERIES C
$80,605M LIMITED TAX GENERAL
OBLIGATION REFUNDING BONDS
(PAYABLE FROM SEWER REVENUES),
2012 SERIES C
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: RATINGS:
AA2/AA+/NR - SEWER REVENUE BONDS
AA1/AAA/NR - LTGO SEWER BONDS
CITY OF HOUSTON, TEXAS WEEK OF 140,000 //
COMBINED UTILITY SYSTEM 08/20
FIRST LIEN REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2012D
MGR: Cabrera Capital Markets, LLC, Chicago
Day of Sale: 08/21
CITY OF FORT WORTH, TEXAS WEEK OF 139,625 Aa1//AA+
GENERAL PURPOSE REFUNDING AND
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2012
MGR: Loop Capital Markets, New York
CITY OF MIAMI BEACH HEALTH WEEK OF 138,595 Baa2/NR/BBB
FACILITIES AUTHORITY, FLORIDA 08/20
HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2012-2031
Day of Sale: 08/22
SAM RAYBURN MUNI POWER AGENCY,TEXAS WEEK OF 118,000 /BBB+/
POWER SUPPLY REVENUE REFUNDING 08/20
BONDS, S12
MGR: FirstSouthwest, Dallas
BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE WEEK OF 111,845 NA/A-/NA
MEDICAL FACILITIES MORTGAGE BONDS 08/20
TAXABLE SERIES 2012
MGR: Barclays Capital Inc., New York
TERM: 2046
REMARK: CORPORATE CUSIP
Day of Sale: 08/22
CITY OF LAKELAND, FLORIDA WEEK OF 100,000 Aa1/AA/AA-
VARIABLE RATE ENERGY SYSTEM 08/20
REFUNDING BONDS, FRNS
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 08/23
LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN WEEK OF 100,000 Aa2/AAA/
TRANSPORTATION AUTHORITY 08/20
PROPOSITION A FIRST TIER SENIOR
SALES TAX REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2012-A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
TRI-COUNTY METROPOLITAN WEEK OF 92,815 Aa1/AAA/
TRANSPORTATION DISTRICT OF OREGON 08/20
SENIOR LIEN PAYROLL TAX REVENUE
BONDS, SERIES 2012A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
STATE OF NEW YORK WEEK OF 89,000 //
MORTGAGE AGENCY (TAXABLE) 08/20
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 08/21/2012
Day of Sale: 08/22
BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE, TEXAS WEEK OF 75,000 /A-/
(FLOATING RATE NOTES) 08/20
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/20
WASHINGTON STATE HEALTH KADLEC WEEK OF 60,000 Baa3/NR/
REGIONAL HOSPITAL REVENUE 08/20
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2042
Day of Sale: 08/22
CARSON CITY, NEVADA WEEK OF 54,115 NR/BBB+/NR
HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS, 08/20
SERIES 2012
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 08/21
MOUNTAIN STATES HEALTH ALLIANCE, WEEK OF 54,000 Baa1/BBB+/BBB+
TENNESSEE 08/20
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/22
THE TRUSTEES OF PURDUE UNIVERSITY WEEK OF 43,000 Aaa/AA+/
PURDUE UNIVERSITY STUDENT 08/20
FACILITIES SYSTEM REVENUE BONDS
SERIES 2012A
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 08/21
HOUSING OPPORTUNITIES COMMISSION OF WEEK OF 42,000 Aaa//
MONTGOMERY COUNTY, MARYLAND 08/20
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: TOP: 08/20/2012
Day of Sale: 08/21
LOUISIANA LCDA WEEK OF 39,380 //
REFUNDING BONDS (PARKING FACILITIES 08/20
CORPORATION GARAGE PROJECT)
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2036
REMARK: /AA-/(/BBB+/)
Day of Sale: 08/23
CITY OF TEMPE, ARIZONA WEEK OF 39,260 Aa2/AAA/
TRANSIT EXCISE TAX REVENUE 08/20
OBLIGATIONS
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2037
Day of Sale: 08/21
MISSOURI DEVELOPMENT BOARD FINANCE WEEK OF 37,030 NR/A/
INDEPENDENCE REVENUE SEWER SYSTEM 08/20
2012B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2041
Day of Sale: 08/20
CUMBERLAND COUNTY MUNICIPAL WEEK OF 36,345 //A+
AUTHORITY REVENUE BONDS 08/20
(DICKINSON COLLEGE PROJECT),
SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/22
PATCHOGUE-MEDFORD UNION FREE WEEK OF 33,675 //
SCHOOL DISTRICT, NEW YORK 08/20
SCHOOL DISTRICT REFUNDING SERIAL
BONDS 2012, SERIES B
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2027
REMARK: (A1//(A2//)
Day of Sale: 08/22
CITY OF LEAGUE CITY, TEXAS WEEK OF 32,870 //
COMBINATION TAX & REVENUE 08/20
CERTIFICATES OF OBLIGATION BONDS,
S12A
MGR: FirstSouthwest, Dallas
WEST DEPTFORD TOWNSHIP WEEK OF 32,400 /A-/
COUNTY OF CLOUCESTER, NEW JERSEY 08/20
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/21
COUNTY OF ALAMANCE, NORTH CAROLINA WEEK OF 32,100 Aa2/AA-/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 08/20
SERIES 2012
MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond
SERIAL: 2013-2026
Day of Sale: 08/22
GREGG COUNTY HEALTH FACILITIES WEEK OF 30,815 Baa2/BBB+/NAF
(GOOD SHEPHERD HEALTH SYSTEM) 2012 08/20
MGR: Cain Brothers, New York
SERIAL: 2013-2022 TERM: 2032, 2042
Day of Sale: 08/23
ANDREWS COUNTY HOSPITAL DISTRICT, WEEK OF 30,400 A1//
TEXAS 08/20
GENERAL OBLIGATION BONDS, S12
MGR: FirstSouthwest, Dallas
COLORADO HEALTH FACILITIES WEEK OF 30,000 A2/A/
AUTHORITY, COLORADO 08/20
HOSPITAL REVENUE BONDS
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: NR/A/NR: UNDERLYING RATING
NR/AA-/NR: AGM INSURED
BURNET CONSOLIDATED INDEPENDENT WEEK OF 21,425 //
SCHOOL DISTRICT 08/20
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2012
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2013-2024
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: A1/NAF/NAF
Day of Sale: 08/20
NEWHALL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 20,000 //AA-
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2027
Day of Sale: 08/22
WASHINGTON GRANT COUNTY PUBLIC WEEK OF 13,000 NR/NR/
HOSPITAL DISTRICT #3 08/20
GENERAL OBLIGATION
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
TERM: 2013, 2036
Day of Sale: 08/23
MONTGOMERY COUNTY INTERMEDIATE UNIT WEEK OF 10,000 //
NO. 23, PENNSYLVANIA 08/20
REVENUE BONDS SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2037
REMARK: RATING TBD
Day of Sale: 08/22
CITY OF CANYON, TEXAS WEEK OF 9,625 /AA-/
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 08/20
BONDS
*************BANK QUALIFIED********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 08/23
CONNECTICUT, TOWN OF PORTLAND WEEK OF 9,500 Aa3//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 08/20
BANK QUALIFIED
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2024
Day of Sale: 08/22
CITY OF COMMERCE, TEXAS WEEK OF 9,050 /AA-/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND 08/20
IMPROVEMENT BONDS
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2037
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 08/20
COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,760 /AA-/
NO. 118 08/20
LAKE COUNTY, ILLINOIS
(WAUCONDA) GENERAL OBLIGATION
REFUNDING SCHOOL BONDS
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 08/21
CONEMAUGH TOWNSHIP AREA SCHOOL WEEK OF 8,170 //
DISTRICT, PENNSYLVANIA 08/20
GENERAL OBLIGATION BONDS
****************BANK QUALIFIED*****
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2012-2037
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 08/21
GARWOOD BOROUGH BOARD OF EDUCATION WEEK OF 7,570 /AA-/
IN THE COUNTY OF UNION, NEW JERSEY 08/20
REFUNDING SCHOOL BONDS
***********BANK QUALIFIED*********
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/21
SUSQUEHANNA TOWNSHIP SCHOOL WEEK OF 7,430 Aa2//
DISTRICT, PENNSYLVANIA 08/20
SERIES A OF 2012
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2024
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 08/20
KISHWAUKEE COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 6,815 /AA/
DISTRICT 523, ILLINOIS 08/20
GENERAL OBLIGATION BONDS
*********BANK QUALIFIED*********
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2037
Day of Sale: 08/21
ST. CLAIR COUNTY PUBLIC BUILDING WEEK OF 6,670 /AA-/
AUTHORITY, ALABAMA 08/20
REVENUE WARRANTS (DHR PROJECT)
*********BANK QUALIFIED***********
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2014-2037
Day of Sale: 08/22
ROARING FORKS TRANSPORTATION WEEK OF 6,560 /AA-/
AUTHORITY, COLORADO 08/20
TAXABLE SALES AND USE TAX REVENUE
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2014-2032
Day of Sale: 08/21
BRECKSVILLE, OHIO WEEK OF 5,800 Aaa//
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 08/20
BONDS SERIES 2012 BANK QUALIFIED
MGR: Huntington Investment Company, Columbus
SERIAL: 2012-2023 TERM: 2032
Day of Sale: 08/23
FORT BEND COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 5,230 /A-/
DISTRICT NO. 130, TEXAS 08/20
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
************BANK QUALIFIED*********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2033
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 08/21
GRAND FIRE PROTECTION DISTRICT WEEK OF 5,200 NR/NR/AA-
NO. 1 REFUNDING GENERAL OBLIGATION 08/20
BONDS
*********BANK QUALIFIED**********
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 08/22
NORTHGATE CROSSING MUNICIPAL WEEK OF 5,049 //
UTILITY DISTRICT N0. 2, TEXAS 08/20
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2012
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 08/20
PENNSYLVANIA PENN HILLS SCHOOL WEEK OF 4,790 A3//
DISTRICT GENERAL OBLIGATION 2012B 08/20
REFUNDING TAXABLE
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
TERM: 2040
INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
Day of Sale: 08/22
CITY OF HALTOM CITY, TEXAS WEEK OF 4,400 //
COMBINATION TAX AND LIMITED PLEDGE 08/20
REVENUE CERTIFICATES OF
OBLIGATION BONDS, S12
MGR: FirstSouthwest, Dallas
PENNSYLVANIA, PENN HILLS SCHOOL WEEK OF 3,845 A3//
DISTRICT GENERAL OBLIGATION 2012A 08/20
REFUNDING
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
Day of Sale: 08/22
CITY OF TAMPA, TEXAS WEEK OF 3,000 //
GENERAL OBLIGATION BOND, S12 08/20
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: FirstSouthwest, Dallas
CITY OF MARBLE FALLS, TEXAS WEEK OF 2,640 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 08/20
S12
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: FirstSouthwest, Dallas
MONTGOMERY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 2,335 /AA-/
DISTRICT NO. 47, TEXAS 08/20
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2020
Day of Sale: 08/21
MISSOURI EL DORADO SPRINGS R-II WEEK OF 1,950 /AA+/
SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION 08/20
BANK QUALIFIED
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
TERM: 2016, 2025
Day of Sale: 08/23
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Expected volume excluding daily issues: 4,872,497 (in 000's)