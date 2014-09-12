BRIEF-CONVENE SECURES $68 MLN IN SERIES C FUNDING
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Sept 12 Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG : * Says has completed the placement of its 50 million EUR corporate bond Source text for Eikon:
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* CI FINANCIAL CORP- AMENDS NOTICE TO INCREASE NUMBER OF COMMON SHARES THAT MAY BE PURCHASED FROM 10 MILLION TO 12.5 MILLION BY WAY OF NORMAL COURSE ISSUER BID