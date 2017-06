KØBENHAVN, 17. nov Det er ikke nogen nem sag for DFDS at skabe indtjening på den licens til at drive kasino på Oslo-båden, som rederiet fik tidligere i 2011.

Det fremgår af udtalelser fra passagerdirektør Carsten Jensen fra DFDS.

- Vi er glade for, at vi har fået tilladelsen, som er med til at øge oplevelsesmulighederne på skibene. Økonomisk er det hårde odds, siger han til nyhedsbrevet Take Off.

DFDS fik tilladelse til at åbne det syvende danske kasino i slutningen af 2010, og 17. juni var rederiet klar til at åbne på ruten mellem Oslo og København.

- Når man skal aflevere 45 procent af omsætningen til statskassen, og resten derefter skal være til gevinster og fortjeneste, skal man stå tidligt op. Eller gå sent i seng om man vil. Vi har status quo i øjeblikket med indtægter og udgifter, siger Carsten Jensen.

Han minder om, at selskabet er forpligtet til at registrere alle med foto og data, og at det udgør en hindring.

