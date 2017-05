SAO PAULO, 1 Jul No ano até 30 de junho, as companhias anunciaram 14,47 bilhões de dólares em fusões no Brasil, menor cifra em uma década, mostrou um levantamento da Thomson Reuters. O número de transações caiu 39 por cento ante o ano anterior, e 65 por cento na comparação com os últimos seis meses de 2014. Veja a seguir o ranking dos principais assessores financeiros de operações de fusões e aquisições envolvendo empresas brasileiras em 2015 até junho. RANKING POR VALOR DOS NEGÓCIOS, INCLUINDO A DÍVIDA DA EMPRESA COMPRADA: ASSESSOR FINANCEIRO VALOR DAS TRANSAÇÕES POSIÇÃO NO (1º SEMESTRE/15) RANKING EM 2014 1 BTG Pactual 7,526 bi 2 2 Rothschild 6,415 bi 4 3 Santander Brasil 5,896 bi 1 4 Itaú BBA 4,876 bi 3 5 Deutsche Bank 3,648 bi - 6 Credit Suisse 3,629 bi 5 7 UBS AG 3,431 bi 12 8 Moelis & Co 502,4 milhões - 9 Goldman Sachs 431,5 milhões 8 10 Morgan Stanley 312,9 milhões 14 TOTAL 14,47 bi - RANKING POR NÚMERO DE NEGÓCIOS: ASSESSOR FINANCEIRO NÚMERO DE NEGÓCIOS POSIÇÃO NO (1º SEMESTRE/15) RANKING EM 2014 1 Itaú BBA 17 1 2 BTG Pactual 15 2 3 Santander Brasil 11 3 4 Rothschild 5 5 5 Morgan Stanley 4 6 5 Credit Suisse 4 11 7 Goldman Sachs 3 11 7 BR Partners 3 13 7 KPMG 3 13 7 PricewaterhouseCoopers 3 16 TOTAL 256 - (Reportagem de Guillermo Parra-Bernal; Edição de Cesar Bianconi)