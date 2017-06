(Aggiunge reazione Terna)

ROMA, 9 dicembre L'autorità per l'energia e il gas ha approvato oggi la proposta, da sottoporre a consultazione, dei nuovi piani tariffari, per il quadriennio 2012-2015 per le attività di trasporto, distribuzione e misurazione dell'elettricità.

Lo riferisce il regolatore che ha pubblicato il documento di consultazione sul proprio sito.

Le nuove tariffe riconosciute per il trasporto in alta tensione, ovvero per Terna, mostrano un aumento del rendimento base riconosciuto agli operatori, dal 6,9 attuale al 7,2%, come anticipato da Reuters nei giorni scorsi.

Per la distribuzione l'aumento sarà dal 7 al 7,4%.

Per i nuovi contatori da 7,2 a 7,4%.

Il documento ha provocato la dura reazione di Terna che minaccia di "adire le vie legali".

L'Autorità spiega che i rendimenti previsti dal documento per il prossimo quadriennio "esprimano solo parzialmente l'effettivo ritorno sul capitale investito su cui potranno contare le imprese regolate nel prossimo periodo regolatorio poiché, alla remunerazione del capitale investito, andrà di fatto a sommarsi altri fattori come "il margine garantito per recuperi di produttività; le maggiorazioni di remunerazione previste su alcune tipologie di investimento di trasmissione e distribuzione; la maggior valorizzazione del capitale investito a partire dagli investimenti entrati in esercizio nel 2010; gli incentivi previsti dalla regolazione della qualità del servizio".

Reuters ha scritto che Terna chiedeva almeno un 7,8/8% per fronteggiare i maggiori oneri di finanziamento.

Il piano tariffario deve essere approvato entro il 31 dicembre.

Per Terna il documento "è considerato disastroso sia sul piano del merito sia su quello del metodo".

Secondo la società la decisione "potrebbe avere conseguenze molto gravi: ricadute pesantissime sullo sviluppo delle reti e sugli investimenti attuali e futuri, financo sulle manutenzioni. Secondo gli esperti, potrebbero essere ridotti del 60% gli investimenti medi annui per mantenere in equilibrio i conti economici della società, con a rischio anche i cantieri già aperti. II tempi decisi per i pagamenti dall'inizio della prima rata (durata 40 anni) sono previsti dopo 20 mesi: i fornitori o dovranno aspettare o si fermeranno i cantieri in corso. Tra gli elementi negativi il tasso di remunerazione netto praticamente quasi dimezzato che renderà anti-economico qualsiasi investimento per la società di trasmissione. Ciliegina sulla torta, tutto il mondo percepisce il maggior rischio del Paese Italia ma l'Autorità per l'energia lo vede addirittura inferiore tanto da aver abbassato il Beta di rischio. Un altro colpo con effetti pesantissimi dopo quelli già sostenuti per la Robin Tax. Si vedrà cosa diranno i mercati lunedì. Certamente in caso di contrarietà il conto da pagare sarò salatissimo".

E' per questo che Terna "non esclude il ricorso alle vie legali".

Sul sito www.reuters.com altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia