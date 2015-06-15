惠譽：中資銀行的委外投資推動信貸增長

(The following statement was released by the rating agency) Link to Fitch Ratings' Report: China Banks: Entrusted Investments https://www.fitchratings.com/site/re/896084 HONG KONG/SHANGHAI, May 02 (Fitch) 本文章英文原文最初於2017年4月18日發布于：https://www.fitchratings.com/site/pr/1022303 惠譽評級在最新一份專題報告中稱，銀行對非銀行金融機構的（證券公司、信託公司和資產管理公司）風險敞口大幅增長，是推動2015年之後中國信貸增長的主要因素。 我們認為，大部分銀行對非銀金融機構的風險敞口是由其對非銀金融機構所管理的資產管理產品或理財產品的投資構成，稱為“委外投資”。該領域的過度增長有可能會使系統性風險 加劇。截至2016年底，在由惠譽授予評級的中型商業銀行的此類投資資產占其總資產的平均比例約為19%。中型銀行的資產配置中委外投資占比的提