March 24 * U.S. JUDGE DISMISSES TWO
COUNTERCLAIMS THAT EXPRESS SCRIPTS RAISED IN $15 BLN
ANTHEM INC LAWSUIT ALLEGING BREACH OF PHARMACY BENEFIT
MANAGEMENT AGREEMENT--COURT RULING
* DECISION BY U.S. DISTRICT JUDGE EDGARDO RAMOS DISMISSES
TWO OF THE SIX COUNTERCLAIMS THAT EXPRESS SCRIPTS RAISED
* JUDGE DISMISSES EXPRESS SCRIPTS' CLAIM THAT ANTHEM
BREACHED IMPLIED COVENANT OF GOOD FAITH AND FAIR DEALING,
CALLING IT DUPLICATIVE OF EXPRESS SCRIPTS' BREACH OF CONTRACT
CLAIM
* JUDGE ALSO DISMISSES EXPRESS SCRIPTS' UNJUST ENRICHMENT
CLAIM, CALLING IT A 'QUASI-CONTRACT' CLAIM THAT CANNOT BE
PURSUED BECAUSE AN ACTUAL CONTRACT EXISTS BETWEEN THE COMPANIES