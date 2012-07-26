SAN FRANCISCO, July 26 FACEBOOK INC CEO
MARK ZUCKERBERG TO BE ON QUARTERLY EARNINGS CONFERENCE CALL
FACEBOOK CEO SAYS COMPANY IS "INVESTING VERY HEAVILY" IN
IMPROVING OUR MOBILE APPS
FACEBOOK CEO SAYS NEW ADS FOR MOBILE NEWSFEED HAVE GROWN QUICKLY
AND DEMONSTRATED EARLY SUCCESS
FACEBOOK CEO SAYS THAT SPONSORED STORY ADS IN NEWSFEED WAS AT A
RUN RATE OF OVER $1 MLN A DAY AT END OF JUNE, OVER HALF OF THAT
IN MOBILE
FACEBOOK COO SAYS THAT CLICK-THROUGH RATES ON SPONSORED STORIES
ADS IN NEWSFEED ARE MULTIPLE TIMES BETTER THAN STANDARD FACEBOOK
ADS
FACEBOOK COO SAYS THAT HUNDREDS OF THOUSANDS OF SMALL BUSINESSES
ADVERTISE WITH FACEBOOK
FACEBOOK CFO SAYS ADVERTISING IMPRESSIONS CONTINUED RECENT
TRENDS OF GROWING MORE SLOWLY THAN USERS IN Q2
FACEBOOK CFO SAID PRICE PER AD DECREASED IN EUROPE DURING Q2 DUE
TO MACRO ENVIRONMENT
FACEBOOK CFO SAYS EXPECTS OPERATING EXPENSES IN SECOND HALF OF
YEAR TO INCREASE SIGNIFICANTLY RELATIVE TO SECOND HALF OF 2011
FACEBOOK CFO SAYS OPERATING EXPENSES IN SECOND HALF OF YEAR TO
GROW AT HIGHER RATE THAN IN Q2
FACEBOOK CFO SAYS INVESTING TO REMAIN PRIORITY VERSUS MANAGING
MARGINS AT THIS STAGE
FACEBOOK CEO SAYS BUILDING OUT A "WHOLE PHONE" WOULDN'T MAKE
MUCH SENSE FOR COMPANY TO DO