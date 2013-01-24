惠譽：限制儲蓄型產品的新規對中資保險公司的增長造成壓力

(The following statement was released by the rating agency) HONG KONG, June 01 (Fitch) 本文章英文原文最初於2017年5月23日發布于：<a href="https://www.fitchratings.com/site/pr/1024121">Fitch: Savings Product Crackdown Pressuring China Insurer Growth 限制銷售中短期儲蓄類產品的監管規定將對中資壽險公司的保費增長造成壓力。惠譽評級指出，近幾年強勢擴張並著重銷售此類產品的保險公司如果不能生成充足的新保費收入來支付 退保金，將可能面臨流動性壓力。 中國保險監督管理委員會（保監會）於2017年5月12日出台一項新規定，禁止銷售具有短期儲蓄特徵的年金產品。在這一最新措施出台前，2016年公布的規定限制了五年內 退保或到期的中短期產品的銷售。監管機構正在努力推動保險行業向銷售主要為客戶提供保險保障而非儲蓄回報的產品轉型。 此次出台新規最終將推動更加可持續的保費增長，並緩和市場上的