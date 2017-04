(The following statement was released by the rating agency) JAKARTA, November 17 (Fitch) Fitch Ratings mengatakan bahwa penurunan penjualan motor dan mobil di Indonesia menyusul rencana pemotongan subsidi bahan bakar minyak (BBM) diperkirakan akan sementara, dan profil risiko pemain otomotif kemungkinan tidak akan terganggu secara material. Pemerintah berencana untuk memotong subsidi dengan menaikkan harga BBM bersubsidi hingga IDR3.000 dari IDR6.500. Kenaikan harga BBM bersubsidi akan mendorong inflasi dan mempertahankan suku bunga tinggi untuk setidaknya 12 bulan ke depan. Hal ini akan mengganggu daya beli konsumen dan memperlambat permintaan untuk pembelian mobil dan sepeda motor. Dengan sekitar dua-pertiga dari pembelian mobil di Indonesia yang didanai oleh pembiayaan, biaya pinjaman yang lebih tinggi akan menyebabkan pembelian mobil ditunda. Namun, Fitch memperkirakan penurunan penjualan mobil hanya jangka pendek, dan penjualan cenderung untuk pulih bersamaan dengan perekonomian Indonesia. Semakin cepat pemerintah mampu menggeser penghematan dalam tagihan subsidi kepada sektor riil, semakin cepat itu akan membantu mendorong ekonomi. Fitch tidak mengharapkan kinerja peringkat pemain otomotif seperti PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (BB-/Stabil) untuk terkena dampak dari pemotongan subsidi BBM; peringkat sudah menganggap tingkat tertentu cyclicality di sektor otomotif. Pada tahun 2005, ketika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar 88%, penjualan mobil turun lebih besar dari penjualan sepeda motor. Dalam 12 bulan setelah harga BBM bersubsidi dinaikkan, penjualan mobil turun 43% dari 12 bulan sebelumnya, sedangkan penjualan sepeda motor hanya turun 12%. Baru-baru ini pada tahun 2013 ketika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar 44%, penjualan motor dan mobil tidak berdampak besar. Dalam hal ini, penjualan mobil berhasil tumbuh sebesar 7% dalam 12 bulan setelah kenaikan dari tahun sebelumnya, sedangkan penjualan sepeda motor naik 11%. Pertumbuhan penjualan selama periode ini mencerminkan peluncuran low cost green cars di tahun 2013 dan potongan harga oleh pemain otomotif. Fitch berekspektasi bahwa kenaikan harga BBM yang akan datang memiliki dampak yang lebih besar pada penjualan mobil dari tahun 2013, karena pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Fitch memperkirakan penurunan penjualan mobil lebih besar daripada penjualan sepeda motor. Konsumen cenderung menunda pembelian mobil, dan memilih sepeda motor yang harganya lebih terjangkau. Mengingat kurangnya infrastruktur publik, sepeda motor akan cenderung tetap menjadi sarana transportasi yang lebih populer. Selain itu, persaingan di segmen ritel mobil lebih ketat daripada sepeda motor. Segmen mobil memiliki lebih banyak pemain dan merek. Persaingan di tengah penjualan yang lebih rendah juga dapat memacu pemotongan harga jual antara pengecer mobil, yang dapat mengkompres margin mereka. Kontak: Rufina Tam Associate Director +62 21 2988 6813 PT Fitch Ratings Indonesia DBS Bank Tower 24th Floor Suite 2403 Jl Prof Dr Satrio Kav 3-5 Jakarta 12940 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com. Informasi tambahan dapat diperoleh di www.fitchratings.com ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.