(The following statement was released by the rating agency) JAKARTA, February 03 (Fitch) Fitch Ratings Indonesia berpendapat bahwa kecil kemungkinan neraca PT Asuransi Sinar Mas (ASM; Insurer Financial Strength 'AA+(idn)'/Positif) terdampak negatif secara meteriil oleh kerugian tanggungan asuransi dari kecelakaan AirAsia QZ8501 baru-baru ini. Kerugian tersebut juga kecil kemungkinannya berimplikasi material pada peringkat ASM, salah satu underwriter utama untuk kewajiban rangka kapal dan penumpang pesawat. Perusahaan asuransi yang menanggung penerbangan AirAsia diminta untuk membayar klaim hingga IDR1,25bn kepada ahli waris untuk setiap penumpang di bawah Peraturan Menteri Transportasi Indonesia tahun 2011. Fitch memperkirakan total klaim menurut peraturan tersebut setidaknya mencapai IDR200bn (setara dengan sekitar USD15,9m). Perusahaan asuransi umum milik negara PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) dan perusahaan asuransi swasta ASM adalah dua underwriter utama untuk tanggungan kewajiban, dengan Allianz SE sebagai pihak reasuransi utama. Sementara jumlah kerugian tertanggung belum final, perkiraan awal Fitch adalah total klaim yang ditanggung oleh ASM akan jelas lebih rendah dari total klaim yang terjadi dari insiden tersebut karena sistem co-asuransi dengan Jasindo. Selain itu, eksposur ASM telah dibatasi oleh limit yang didukung oleh penyangga modal yang baik dan sebagian besar sisa eksposur diserahkan pada perusahaan reasuransi internasional. ASM memperkirakan klaim bersih perusahaan pada akhirnya akan berjumlah kurang dari 1% dari total pertanggung-jawaban klaim yang dikeluarkan. Fitch akan terus mengevaluasi dampaknya pada perusahaan dengan diperbaruinya estimasi kerugian dan dieksekusinya klaim pembayaran. AirAsia penerbangan QZ8501, dengan 162 orang di dalamnya, jatuh pada perjalanan ke Singapura dari Surabaya, Indonesia pada dini hari tanggal 28 Desember 2014. Sebuah upaya pencarian multinasional telah menemukan korban, pesawat dan perekam data penerbangan di Laut Jawa. Kontak: Cheryl Evangeline Associate Director +62 21 2988 6814 PT Fitch Ratings Indonesia DBS Bank Tower, 24th Floor, Suite 2403 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5 Jakarta, 12940 Jeffrey Liew Senior Director +852 2263 9939 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com.