Link to Fitch Ratings' Report: 2015 Outlook: Indonesian Telecommunications Services here SINGAPORE/SYDNEY/JAKARTA, November 11 (Fitch) Profil kredit dari tiga perusahaan telekomunikasi terbesar Indonesia di tahun 2015 akan membaik dikarenakan berlanjutnya konsolidasi industri, aset menara yang di monetisasi, dan penghematan belanja modal walaupun keuntungan menurun, menurut Fitch Ratings dalam laporan khusus yang diterbitkan hari ini. Free cash flow (FCF) dari industri akan didukung oleh servis data, sementara rata-rata belanja modal/pendapatan akan turun ke 28%-29% (2014: 30%) karena konsolidasi berakibat kepada penghematan belanja modal. Total pendapatan industri di tahun 2015 akan naik di pertengahan satu digit poin persentasi, dikarenakan servis data yang berkembang yang didukung oleh ketersediaan smartphones yang lebih murah. Rata-rata operating marjin EBITDAR akan menyempit ke 43%-44% (2014: 45%) dikarenakan substitusi oleh data terhadap servis teks dan suara yang lebih menguntungkan dan tertekannya tarif data. Operator code division multiple access (CDMA) seperti PT Bakrie Telecom Tbk (Btel, RD) dan PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren, CCC(idn)) kemungkinan bisa melakukan merger untuk memperkuat profil kredit mereka, meningkatkan basis pelanggan dan penghematan belanja modal. Kompetisi data yang intens bisa berakibat terhadap operator GSM yang lebih kecil, Hutch Indonesia, untuk mempertimbangkan keluar dari pasar - yang akan mengurangi jumlah operator menjadi empat dari enam, dan membawa stablitas terhadap data tarif. Btel, Smartfren, dan Hutch akan menghadapi likuiditas yang ketat karena EBITDA akan tetap tidak cukup untuk membiayai kewajiban jangka pendek. Funds from operations (FFO)-adjusted net leverage dari PT Profesional Telekomunikasi Indonesia's (Protelindo, BB,AA-(idn)/Positif) and PT Tower Bersama Infrastructure Tbk's (TBI, BB, AA-(idn)/Stabil) membaik ke sekitar 2,0x-2,5x (2014: 2,5x) dan 4,0x-4,5x (2014: 5,0x) karena arus kas yang dihasilkan akan berkembang dan sanggup membiayai belanja modal. Leverage dari TBI akan diuntungkan oleh deal yang bersifat ekuitas dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom, BBB-/Stabil). Lebih lanjut lagi, IDR dari Protelindo berada dalam Outlook Positif dan peringkat bisa dinaikkan di 2015 jika perusahaan terus mengadopsi strategi keuangan yang konservatif dan komposisi penyewa membaik ke arah operator telekomunikasi yang lebih kuat. Leverage dari PT XL Axiata's (XL, BBB,AAA(idn)/Stabil) akan membaik ke bawah 3,0x (2014: 3,5x) karena EBITDA perusahaan akan naik dan membayar sebagian dari hutangnya setelah transaksi sale and lease-back dari 3.500 aset menara untuk IDR5,6trilyun dengan sewa menara yang lebih rendah dari harga pasar. Deal diantara XL dan PT Solusi Tunas Pratama Tbk yang memiliki biaya sewa menara lebih rendah sebesar IDR10juta per menara per bulan tidak akan menjadi awal dari harga sewa di masa depan, dan tidak akan mengakibatkan terjadinya kompetisi yang lebih besar. Kontrak menara dari TBI dan Protelindo yang sekarang tidak akan terpengaruhi yang memiliki sisa masa kontrak sebesar 7,2 dan 7,4 tahun. Konsolidasi industri yang lebih cepat dari perkiraan yang mengakibatkan terhadap tarif data yang lebih tinggi dan menghasilkan tingkat keutungan yang lebih baik untuk tiga operator terbesar akan mengakibatkan outlook peringkat yang positif terhadap sektor. Tetapi, M&A yang signifikan dan dibiayai oleh hutang atau dividen yang lebih tinggi dari perkiraan akan berakibat terhadap outlook sektor menjadi negatif. Report, '2015 Outlook: Indonesian Telecommunications Services', tersedia di www.fitchratings.com or atau dengan mengikuti tautan di atas.