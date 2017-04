(The following statement was released by the rating agency) SINGAPORE/JAKARTA/SYDNEY, October 29 (Fitch) Fitch Ratings telah memberi peringkat final di 'B+ dengan recovery rating di 'RR4' untuk obligasi yang diterbitkan oleh pengembang lahan industri PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (Jababeka; B+/ Stabil) sebesar USD 190 juta dengan kupon 7,5% yang akan jatuh tempo di tahun 2019. Obligasi ini diterbitkan oleh anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya Jababeka International BV dan dijamin oleh Jababeka dan anak perusahaan tertentu. Pemeringkatan ini dilakukan menyusul diterimanya dokumentasi final yang sesuai dengan informasi yang telah disampaikan sebelumnya. Peringkat final sama dengan peringkat ekspektasi yang diberikan tanggal 1 September 2014. Pada tanggal 7 Oktober 2014 Jababeka mengumumkan bahwa pemegang dari 76,4% obligasi USD 175 juta dengan kupon 11,75% yang akan jatuh tempo di tahun 2017 telah setuju untuk menukar obligasi mereka dengan obligasi yang akan jatuh tempo di tahun 2019. Pendanaan baru dari hasil penerbitan obligasi dan penukaran surat hutang akan digunakan untuk keperluan umum korporasi. Obligasi diperingkat sama dengan peringkat hutang senior tanpa jaminan Jababeka karena mencerminkan kewajiban perusahaan yang langsung, tanpa syarat, tanpa jaminan, dan tidak tersubordinasi. Faktor-faktor Pendukung Peringkat Interest Cover yang Kuat: Peringkat Jababeka mencerminkan rasio kecukupan biaya bunga (interest cover) yang kuat dari pendapatan berulang yang berasal dari pembangkit listrik 130MW. Pembangkit listrik ini penting untuk profil Jababeka karena power purchase agreement (PPA) jangka panjang dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN; BBB-/Stabil) memberikan kepastian arus kas untuk jangka panjang, sedangkan arus kas yang berdenominasi US dollar memberikan lindung nilai terhadap pinjaman dalam US dollar. Di akhir tahun 2013, rasio kecukupan dari pendapatan berulang (reccuring EBITDA/ interest expense) berada di 1,3x, meskipun utilization rate hanya berada di 89% karena ada beberapa periode dimana pembangkit listrik tidak beroperasi. Fitch berekspektasi rasio kecukupan akan membaik mendekati tahun 2015 sejalan dengan peningkatan efisiensi, implementasi skema pembelian listrik dengan PLN, dan peningkatan proporsional pendapatan berulang dari fasilitas infrastruktur Jababeka yang lain. Belanja Modal Terbatas, Likuiditas Membaik: Jababeka telah memutuskan untuk menunda investasi pembangkit listrik yang kedua dan akan memprioritaskan peningkatan efisiensi dan memastikan operasi pembangkit listrik pertama berjalan lancar sebelum memulai investasi selanjutnya. Dengan penundaan ini, Jababeka hanya memiliki belanja modal yang minim, sebagian besar untuk pembelian peralatan dryport. Belanja modal sebesar USD 10 juta per tahun di tahun 2015 dan 2016 dapat ditunda tergantung tingkat produktivitas dryport. Penundaan investasi pembangkit listrik kedua, fleksibilitas dalam akuisisi lahan dan hutang jatuh tempo yang terdistribusi dengan baik memungkinkan Jababeka untuk mengakumulasi kas dan memperkuat posisi likuiditas. Mengatasi Penjualan Lahan Industri yang Siklikal: Penjualan lahan industri lebih siklikal dibandingkan penjualan lahan perumahan, dengan arus investasi asing yang mencapai titik tertinggi di tahun 2011-12 mengalami penurunan dari pertengahan tahun 2013 karena melemahnya sentimen. Dengan melambatnya permintaan lahan industri di Indonesia dan kompleks perindustrian Jababeka di Cikarang menjadi mature, Fitch berekspektasi penjualan rumah atau area komersil dapat mulai berkontribusi terhadap penjualan marketing Jababeka dan mengkompensasi penjualan lahan industri yang lebih lambat. Fitch mengamati peningkatan permintaan untuk ruko dan perumahaan kelas menengah di proyek Jababeka di Cikarang semenjak tahun lalu, dan berekspektasi bahwa permintaan akan tetap kuat, didorong oleh pintu keluar tol baru yang dekat dan berbagai proyek komersil dalam pembangunan. Diversifikasi Jangka Panjang: Jababeka dan perusahaan Singapura Sembcorp akan mengembangkan kompleks industri baru di Kendal Jawa Tengah yang akan dirancang seperti Cikarang. Relokasi produksi padat karya keluar dari Cikarang akan memungkinkan perusahaan mengambil keuntungan dari biaya buruh yang lebih rendah di Jawa Tengah. Jika proyek ini berhasil dieksekusi, Kendal akan memberikan keuntungan diversifikasi untuk Jababeka, dan menyediakan basis baru untuk pertumbuhan. Fitch meyakini resiko eksekusi dari proyek ini dapat dikelola karena Jababeka biasanya akan menggunakan hasil marketing sales untuk mengembangkan proyek baru secara bertahap. Investasi awal untuk mengakuisisi lahan seluas 300 hektar di Kendal sudah dibayar di tahun 2013, dan Jababeka berencana untuk menambah 350 hektar di tahun 2014. Perusahaan tidak memiliki komitmen lain yang signifikan setelah 2014. Persediaan Lahan yang Murah dan Luas: Profil kredit Jababeka didukung oleh persediaan lahan yang cukup luas dan sudah matang di Cikarang, sekitar 700 hektar atau cukup untuk pengembangan selama 23 tahun. Cikarang saat ini merupakan proyek Jababeka yang paling matang, dengan infrastruktur yang baik dan pasar industri yang kuat. Ekspansi ke Kendal akan menambah cadangan lahan sebesar 650 hektar per akhir 2014, atau cukup untuk pengembangan selama 26 tahun. Dengan biaya akuisisi yang murah, Fitch berekspektasi Jababeka dapat menjaga marjin laba kotor dari penjualan sekitar 50% dalam jangka waktu menengah. Konsentrasi Proyek dan Volatilitas: Peringkat Jababeka dibatasi terutama oleh resiko konsentrasi dan eksposur yang tinggi terhadap bisnis pengembangan lahan industri. Cikarang akan terus berkontribusi sebesar 80% dalam penjualan marketing dalam waktu 24 bulan ke depan, dengan penjualan lahan inustri berkontribusi lebih dari 60% dari total penjualan marketing. Sensitivitas Peringkat Negatif: Perkembangan di masa depan yang secara individu maupun kolektif dapat menurunkan peringkat antara lain: - Penurunan EBITDA/ interest expense di bawah 1x secara berkelanjutan (2014F: 1,1x) - Penurunan Presales/ Gross Debt di bawah 0,4x secara berkelanjutan (2014F: 0,3x). Rasio ini digunakan Fitch dalam memonitor penjualan Jababeka, yang merupakan faktor yang penting untuk peringkatnya di 'B+'. Meskipun Fitch berekspektasi rasio ini akan berada di bawah rating trigger di akhir 2014, penjualan marketing kemungkinan akan meningkat di tahun 2015 sejalan dengan iklim usaha yang membaik dan proyek Kendal mulai berkontribusi terhadap penjualan. Peningkatan peringkat tidak diharapkan dalam jangka waktu 24 bulan karena konsentrasi proyek dan ketergantungan yang tinggi terhadap penjualan lahan industri. Solicitation Status Setiap peringkat yang disebutkan dalam Rating Action Commentary (RAC) dari mana report ini diakses adalah permintaan dari penerbit surat berharga atau entitas yang bertindak atas nama penerbit surat berharga ("Solicited - Sell Side"). Oleh karena itu, Fitch memperoleh kompensasi untuk penyediaan peringkat. 