(The following statement was released by the rating agency) JAKARTA/SYDNEY, July 31 (Fitch) Fitch Ratings telah memberi Peringkat Final untuk obligasi perusahaan ritel PT Multipolar Tbk (MLPL) di 'B+' dengan Recovery Rating di 'RR4'. Obligasi sejumlah USD 200 juta dengan tingkat suku bunga 9.75% ini akan jatuh tempo di tahun 2018, diterbitkan oleh Pacific Emerald Pte Ltd dan dijamin oleh PT Multipolar Tbk dan anak perusahaan tertentu. Pemeringkatan ini didasari diterimanya dokumentasi final yang sesuai dengan dokumentasi awal yang telah diterima. Peringkat final ini sesuai dengan peringkat ekspektasi yang diberikan pada tanggal 11 Juli 2013. Multipolar akan menggunakan 85% dari hasil bersih penerbitan obligasi untuk refinancing pinjaman bank saat ini sementara sisanya akan digunakan sebagai cadangan untuk pembayaran utand dan keperluan umum perusahaan lainnya. Faktor-Faktor Pendukung Peringkat: Struktur subordinasi: Peringkat MLPL mencerminkan struktur perusahaan holding dan ketergantungan yang tinggi akan deviden. Meskipun demikian, peringkat juga mengakui posisi pasar grup yang kuat di dalam sektor ritel Indonesia, yang didukung oleh kondisi makroekonomi yang baik. Struktur perusahaan holding MLPL memiliki arti bahwa arus kas tersubordinasi secara struktur terhadap kewajiban yang terdapat dalam anak perusahaan yang beroperasi, terutama PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) dan PT Matahari Department Store Tbk (MDS), yang keduanya berkontribusi lebih dari 50% terhadap arus kas MLPL. Dengan demikian, kapasitas MLPL dalam memenuhi kewajibannya akan bergantung pada kemampuan MPPA dan MDS untuk terus membagikan deviden. Biaya tetap yang tinggi: Meskipun MPPA dan MDS memiliki kemampuan yang tinggi dalam menghasilkan arus kas dan memiliki rasio hutang yang moderat, strategi kedua perusahaan untuk menyewa tempat ritel memberi eksposur terhadap resiko kenaikan harga sewa sehingga menyebabkan profil kreditnya menjadi lebih lemah dibandingkan perusahaan lain yang memiliki properti sendiri. Fitch menganggap fleksibilitas MPPA untuk membayar deviden dibatasi oleh fleksibilitas keuangannya yang terbatas, seperti tercermin dari rasio fund from operation (FFO) fixed charge cover di bawah 2x. Likuiditas yang cukup: Fitch berekspektasi MLPL dapat memelihara profil likuiditas yang cukup, yang didukung oleh stabilitas pendapatan dari anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya, dan arus deviden yang konsisten dari MPPA dan MDS. Fitch percaya bahwa dalam situasi yang mendesak MLPL akan memiliki akses terhadap likuiditas tambahan lewat penjualan kepemilikan sahamnya di MPPA atau MDS. Posisi pasar yang kuat: Peringkat juga mempertimbangkan jaringan MPPA dan MDS yang luas, posisi market yang kuat, portfolio TMT yang sudah mapan, dan konsumsi domestic yang tetap kuat untuk mendukung pertumbuhan jangka pendek sampai menengah. Peringkat juga mempertimbangkan diversifikasi usaha non-retail yang berkontribusi sekitar 30% terhadap arus kas MLPL. Kewajiban kontinjensi: Meskipun Fitch mengakui potensi keuntungan dari aliansi strategis dengan Temasek di MPPA lewat standar governance yang lebih tinggi dan target pertumbuhan, MLPL menghadapi kewajiban kontinjensi yang cukup signifikan lewat Exchange Rights Subsription Agreement jika MPPA tidak mencapai target operasional atau tingkat pengembalian yang ditentukan Temasek. Dalam perjanjian ini, MLPL akan mengganti kekurangan dari investasi awal Temasek sebesar USD 300 juta jika Temasek menjual kepemilikannya di MPPA. Meskipun demikian, dengan mempertimbangkan prospek industry ritel saat ini yang baik, resiko kewajiban ini teraktualisasi menurut pandangan Fitch tidak tinggi. Sensitivitas Peringkat Negatif: Perkembangan di masa depan yang dapat, secara individu maupun kolektif, memicu penurunan peringkat antara lain: - Penurunan rasio fixed charge coverage MLPL (FFO dari anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya ditambah deviden/ biaya bunga ditambah rental) menjadi di bawah 2x secara berkelanjutan - Melemahnya profil keuangan MPPA - Ketidak-mampuan mendapatkan pendanaan jangka panjang - Positif tidak diharapkan kecuali ada peningkatan profil keuangan MPPA secara substansial, termasuk peningkatan dalam rasio fixed charge coverage MPPA menjadi di atas 2x secara berkelanjutan. MPPA adalah kontributor yang penting untuk pendapatan MLPL. Kriteria yang digunakan, 'Corporate Rating Methodology' tertanggal 8 Agustus 2012 dapat diperoleh di www.fitchratings.com. Solicitation Status Setiap peringkat yang disebutkan dalam Rating Action Commentary (RAC) dari mana report ini diakses adalah permintaan dari penerbit surat berharga atau entitas yang bertindak atas nama penerbit surat berharga ("Solicited - Sell Side"). Oleh karena itu, Fitch memperoleh kompensasi untuk penyediaan peringkat Solicitation status yang diberikan berlaku efektif pada tanggal RAC 