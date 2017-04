(The following statement was released by the rating agency) SINGAPORE/JAKARTA/SYDNEY, September 17 (Fitch) Fitch Ratings telah menetapkan peringkat akhir 'BB-' untuk obligasi senior PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPM, BB-/Stabil) sebesar USD200 juta 6,75% jatuh tempo 2019. Surat hutang tersebut diterbitkan oleh MPM Global Pte. Ltd., dan dijamin oleh MPM dan anak perusahaan, tidak termasuk anak perusahaan pembiayaan dan asuransi. Peringkat final ini sesuai dengan peringkat ekspektasi yang ditetapkan pada tanggal 7 September 2014 menyusul diterimanya dokumentasi final yang sesuai dengan informasi yang telah diterima sebelumnya. Hasil dari penerbitan obligasi akan digunakan untuk melunasi sebagian hutang bank di anak perusahaan rental, MPMRent (sekitar 70%) dan di MPM (sekitar 20%), dan untuk belanja modal (10%). Faktor-Faktor Pendukung Peringkat: Kepemimpinan dalam distribusi motor: MPM adalah distributor utama sepeda motor Honda di Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur, yang merupakan penyumbang terbesar terhadap total penjualan sepeda motor di Indonesia pada tahun 2013. Sepeda motor Honda memiliki pangsa pasar 67,2% di Jawa Timur pada tahun 2013, menurut Frost & Sullivan. Fitch meyakini bahwa sepeda motor akan tetap menjadi alat transportasi populer di Indonesia dalam waktu jangka menengah. Profil keuangan yang sehat: MPM memiliki profil keuangan yang sehat. Leverage yang diukur oleh rasio utang bersih terhadap EBITDA(tidak termasuk anak perusahaan pembiayaan dan asuransi) berada di level cukup rendah pada 1,6x di 1H14, sementara rasio EBITDA terhadap beban bunga (tidak termasuk anak perusahaan pembiayaan dan asuransi), berada di level 4,7x. MPM juga memiliki likuiditas yang memadai dan profil jatuh tempo utang yang well-laddered. Hubungan dengan AHM: MPM memiliki hubungan bisnis dengan Astra Honda Motor (AHM) sejak tahun 1988. AHM adalah perusahaan afiliasi Honda Motor Co Ltd yang memproduksi dan mendistribusikan sepeda motor merek Honda di Indonesia. MPM memegang lisensi distribusi eksklusif untuk Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Dengan jaringan yang luas di dua daerah ini, MPM secara konsisten meraih peringkat 3 besar dalam penjualan. Fitch meyakini sejarah kerjasama yang panjang dengan AHM dan jaringan yang luas adalah daya tawar MPM yang kuat untuk mempertahankan hak distribusinya. Fitch percaya MPM dapat terus mendapatkan keuntungan dari Honda sebagai merek sepeda motor terkemuka di Indonesia dengan brand awareness yang baik, nilai jual kembali yang tinggi, dan model yang menarik. Belanja modal fleksibel, rasio utang terkendali: Fitch memperkirakan free cash flow negatif dalam dua sampai tiga tahun kedepan, dikarenakan MPM terus berekspansi, khususnya di bidang jasa penyewaan (MPMRent). Sekitar 80% dari total rencana belanja modal 2014-17 terkait dengan pengembangan MPMRent. Fitch percaya bahwa resiko terkait dengan ekspansi ini cukup terkendali, mengingat belanja modal yang fleksible dan jejak rekam manajemen yang baik. Fitch berpendapat rasio utang bersih terhadap EBITDA (tidak termasuk anak perusahaan pembiayaan dan asuransi) untuk tetap berada di bawah 2,5x selama 3-4 tahun ke depan. Masuk ke Pasar Mobil: Di 1H14, MPM membuka dealer mobil pertama untuk menjual mobil Nissan dan Datsun. Rencana MPM untuk memperluas bisnis dealer mobil dapat menimbulkan resiko eksekusi. Tidak hanya dapat menimbulkan kerugian usahan di tahun-tahun awal, MPM juga akan masuk ke sektor yang kompetitif dimana pangsa pasar merek Nissan relatif kecil dibandingkan pesaingnya. Resiko ini dimitigasi mengingat belanja modal yang scalable dan strategi perusahaan untuk menjalin kemitraan dalam membuat dealer. Merger MPMFinance: Merger dua anak perusahaan pembiayaan, PT Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPMFinance; A-(idn)/Stabil) dengan PT Sasana Artha Finance (SAF), dapat menghasilkan skala ekonomi dan basis modal yang lebih besar untuk MPMFinance. Merger juga menjadikan perusahaan kredit konsumen Jepang, JACCS Co, Ltd, sebagai pemegang saham di MPMFinance melalui kepemilikan sebelumnya di SAF dan suntikan modal. Memiliki JACCS sebagai pemegang saham akan memberikan MPMFinance akses dana yang lebih murah dan keahlian lebih dalam bisnis pembiayaan konsumen. Dibatasi oleh skala usaha dan industri operasi yang kompetitif: Peringkat MPM dibatasi oleh skala usaha yang relatif kecil dibandingkan dengan peers yang diperingkat lebih tinggi dan lingkungan operasi yang kompetitif. Bisnis distribusi automotif ditandai dengan marjin EBITDA yang rendah di bawah 5%. Kompetisi ini lebih berat dalam industri mobil dimana pemain sering menawarkan diskon untuk menahan pangsa pasar mereka. Industri jasa rental mobil juga terfragmentasi dengan hambatan masuk yang rendah. Sensitivitas Peringkat Negatif: Perkembangan di masa depan yang dapat, secara individu maupun kolektif, memicu penurunan peringkat antara lain: -Peningkatan rasio utang bersih terhadap EBITDA (tidak termasuk anak perusahaan finance) menjadi di atas 2,5x secara berkelanjutan -Penurunan performa yang signifikan di anak perusahaan finance secara berkelanjutan Positif tidak diharapkan dalam waktu 24 bulan kedepan, kecuali ada peningkatan skala yang signifikan dan profil bisnis tanpa penurunan di profil keuangannya. Kontak: Analis Utama Nandini Vijayaraghavan Director Fitch Ratings Singapore Pte Ltd 6 Temasek Boulevard #35-05 Suntec Tower Four Singapore 038986 Analis Kedua Rufina Tam Analyst +62 21 2988 6813 Ketua Komite Vicky Melbourne Senior Director +612 8256 0325 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com. Kriteria yang digunakan, 'Corporate Rating Methodology: Including Short-Term Ratings and Parent and Subsidiary Linkage' tertanggal 28 May 2014, dapat diperoleh di www.fitchratings.com. Informasi tambahan Solicitation Status Setiap peringkat yang disebutkan dalam Rating Action Commentary (RAC) dari mana report ini diakses adalah permintaan dari penerbit surat berharga atau entitas yang bertindak atas nama penerbit surat berharga ("Solicited - Sell Side"). Oleh karena itu, Fitch memperoleh kompensasi untuk penyediaan peringkat. Solicitation status yang diberikan berlaku efektif pada tanggal RAC Applicable Criteria and Related Research: Corporate Rating Methodology - Including Short-Term Ratings and Parent and Subsidiary Linkage here 