(The following statement was released by the rating agency) JAKARTA/SYDNEY, November 20 (Fitch) Fitch Ratings berekspektasi perusahaan pengembang properti di Indonesia akan membukukan penurunan penjualan di 2014, didorong oleh aturan kredit kepemilikan rumah (KPR) yang diperketat untuk rumah kedua, harga jual rata-rata yang tinggi, dan terbatasnya launching proyek baru. Penurunan penjualan akan lebih jelas terlihat di segmen menengah atas, dimana pada umumnya bukan rumah pertama yang pembeliannya dapat ditunda. Fitch berpendapat pengembang dengan cadangan lahan yang luas, efisien dan berkualitas memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjaga posisi kas ditengah penjualan yang lebih rendah. Pengembang dengan cadangan lahan matang yang cukup dapat terus menghasilkan arus kas dari marketing sales, dan mengurangi akuisisi lahan untuk menjaga posisi likuiditas. Pendapatan berulang juga merupakan sumber arus kas ynag penting di saat penjualan melambat. Menurut Fitch, PT Lippo Karawaci Tbk (Lippo, BB-/Stable), PT Kawasan Industri Jababeka (KIJA, B+/Stable) dan PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI, B+/Stable) memiliki fleksibilitas keuangan dari sumber pendapatan berulang yang stabil. Lippo mengoperasikan berbagai pusat perbelanjaan dan rumah sakit, KIJA mengoperasikan pembangkit listrik dengan perjanjian jangka panjang dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN, BBB-/Stable), sedangkan ASRI mengoperasikan pusat perbelanjaan dan objek wisata. Harga properti residensial di Indonesia meningkat tajam sekitar 30% setiap tahun selama tiga tahun terakhir. Meskipun peningkatan tajam dalam waktu yang singkat tampak mengkhawatirkan di negara lain, properti residensial di Indonesia bermula dari harga dasar yang lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga. Setelah harga rata-rata meningkat lebih dari dua kali lipat, harga property residensial di Indonesia sekarang sudah lebih konsisten dengan harga properti di negara lain. Hal ini berdasarkan observasi Fitch terhadap rasio affordability (harga/ pendapatan; mencerminkan tahun pendapatan) di 2012- dimana Jakarta berada di 12.64, dibandingkan Manila di 14.69, Mumbai di 13.61, dan Hanoi di 29.46. Dengan demikian, Fitch berekspektasi peningkatan harga akan melambat ke level yang lebih berkelanjutan di 7 - 10% per tahun. Kontrol pemerintah yang lebih ketat terhadap pasar KPR juga diharapkan dapat memperlambat peningkatan harga. Meskipun demikian, masyarakat Indonesia, seperti hal nya di pasar negara berkembang lainnya, memiliki pilihan investasi yang terbatas dan pada umumnya masih mengandalkan pembelian tunai. Kredit kepemilikan rumah hanya berkontribusi sekitar 11% terhadap total kredit bank di Indonesia per September 2013. Hal ini membatasi dampak dari pengetatan KPR terhadap permintaan, yang akan mendukung harga dalam jangka menengah. Populasi Indonesia yang muda juga memberikan dukungan terhadap permintaan rumah, terutama untuk kepemilikan rumah pertama. Lebih dari 50% dari 250 juta penduduk Indonesia berusia 30 tahun atau lebih muda- dan segmen usia ini akan segera membeli rumah pertama mereka. Kontak Erlin Salim Associate Director +6221 29026410 PT Fitch Ratings Indonesia Prudential Tower Lt 20 Jl Jend Sudirman Kav 79 Jakarta 12910 Vicky Melbourne Senior Director +612 8256 0325 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com.